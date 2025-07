Nesta terça-feira

Vasco luta para se unir ao Fluminense nas oitavas da Sul-Americana

Vasco e Independiente del Valle decidem uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, em São Januário

Atlético-MG, Bahia, Grêmio e Vasco iniciam nesta terça-feira (22) a luta pela classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, e a reportagem mostra a situação de cada um dos brasileiros presentes no playoff da competição. >

ATLÉTICO-MG

Venceu o Bucaramanga por 1 a 0 e tem o melhor cenário do quarteto verde-amarelo, precisando apenas do empate para avançar. O time vai a campo na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.>

BAHIA

O time não saiu do 0 a 0 com o América de Cali (COL) no jogo de ida, e busca uma vitória fora de casa para avançar. Em caso de empate, a disputa irá para os pênaltis. O confronto acontece nesta terça-feira (22), ás 21h30 (de Brasília), no Pascual Guerrero.>