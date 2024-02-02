Vasco e Flamengo se reúnem e escolhem árbitro para apitar o clássico

Vasco e Flamengo se reuniram na tarde desta sexta-feira (2), na sede da Ferj, e definiram que Wagner do Nascimento Magalhães vai ser o árbitro do clássico de domingo, pelo Carioca.

Wagner do Nascimento Magalhães apitará o clássico entre Vasco e Flamengo Crédito: Divulgação/BF

Os representantes dos clubes chegaram ao consenso quanto ao nome. Foram apresentados quatro nomes de arbitragem e três no VAR.

A reunião durou cerca de 30 minutos. Caso não houvesse acordo, um sorteio seria realizado.

"O objetivo da reunião foi buscar transparência e consenso, que foi o que ocorreu. A Comissão de Arbitragem preparou material com quatro nomes para árbitro central e dois para árbitro e vídeo. Os clubes também tiveram a liberdade de sugerir nomes, mas entenderam que, dentro dos nomes sugeridos, o Wagner tinha as condições, e o Rodrigo Nunes Sá como VAR", disse Marcelo Vianna, diretor de competições da CBF.