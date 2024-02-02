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Vasco e Flamengo se reúnem e escolhem árbitro para apitar o clássico

Wagner do Nascimento Magalhães vai ser o árbitro do clássico pelo Carioca, no domingo (4)

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 17:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2024 às 17:28
Vasco e Flamengo se reuniram na tarde desta sexta-feira (2), na sede da Ferj, e definiram que Wagner do Nascimento Magalhães vai ser o árbitro do clássico de domingo, pelo Carioca.
Futebol
Wagner do Nascimento Magalhães apitará o clássico entre Vasco e Flamengo Crédito: Divulgação/BF
Os representantes dos clubes chegaram ao consenso quanto ao nome. Foram apresentados quatro nomes de arbitragem e três no VAR.
A reunião durou cerca de 30 minutos. Caso não houvesse acordo, um sorteio seria realizado.
"O objetivo da reunião foi buscar transparência e consenso, que foi o que ocorreu. A Comissão de Arbitragem preparou material com quatro nomes para árbitro central e dois para árbitro e vídeo. Os clubes também tiveram a liberdade de sugerir nomes, mas entenderam que, dentro dos nomes sugeridos, o Wagner tinha as condições, e o Rodrigo Nunes Sá como VAR", disse Marcelo Vianna, diretor de competições da CBF.
Os clubes foram representados por membros da diretoria. O Vasco teve o diretor de futebol Alexandre Mattos e gerente Clauber Rocha. O Flamengo teve o presidente Rodolfo Landim, o diretor de futebol Bruno Spindel e o diretor de relações externas Cacau Cotta.

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