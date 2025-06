Brasileirão

Bragantino bate Vasco, assume liderança do Brasileiro e pressiona Palmeiras

Guilherme Lopes e Isidro Pitta construíram o placar para o Bragantino

Como foi o jogo

O primeiro tempo terminou com 2 a 0 no placar. A vantagem do Red Bull Bragantino nos 45 minutos iniciais refletiu o domínio do time paulista em campo. No primeiro tempo, o Vasco cometeu muitos erros, não conseguiu pressionar, tampouco marcar com eficiência. O time do técnico Fernando Diniz foi para o vestiário sob vaias do torcedor em São Januário. Do outro lado, a equipe de Fernando Seabra dominou a posse de bola, foi mais efetivo e ofereceu pouco espaço ao cruz-maltino. Logo no primeiro minuto de jogo, o Bragantino abriu o placar com Guilherme Lopes, jovem que entrou no lugar do zagueiro Pedro Henrique, que sentiu a coxa ainda no aquecimento e precisou ficar no banco. O Vasco, porém, só conseguiu levar perigo ao gol adversário no fim da primeira etapa.>