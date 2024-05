Vasco anuncia Álvaro Pacheco como novo treinador

Português de 52 anos deixa o Vitória de Guimarães, de Portugal, para assumir o Gigante da Colina com um contrato até o final da temporada

A espera acabou. O Vasco da Gama anunciou nesta terça-feira (21) a contratação do português Álvaro Pacheco, de 52 anos. O treinador, que já está no Rio de Janeiro desde domingo (19), chega ao Cruzmaltino com a missão de substituir o argentino Ramón Diaz.