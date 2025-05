Chances reais

Times brasileiros correm risco em torneios continentais

Eliminado na Sul-Americana, o Corinthians se juntou ao Cruzeiro e pode ter a companhia de mais times brasileiros que não avançarão ao mata-mata

Publicado em 28 de maio de 2025 às 12:17

Eliminado na Sul-Americana, o Corinthians se juntou ao Cruzeiro e pode ter a companhia de mais times brasileiros que não avançarão ao mata-mata de competições da Conmebol neste ano.>

Bahia e Grêmio correm risco de ficarem de fora Crédito: Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia

DRAMA NA SULA

O Corinthians caiu na fase de grupos da Sula com o tropeço desta terça-feira (27). O Alvinegro perdeu para o líder isolado Huracán fora de casa e terminou em terceiro da chave C, com os mesmos oito pontos do América de Cali, mas levando a pior no saldo de gols (primeiro critério de desempate).>

O Cruzeiro, por sua vez, foi eliminado com duas rodadas de antecedência. A Raposa pagou por ter perdido os três primeiros jogos do Grupo E e não tinha mais chances matemáticas de classificação.>

O Vitória corre risco de também ficar fora na Sul-Americana. O time baiano está em segundo do Grupo B, com seis pontos, mas pode terminar em terceiro dependendo do resultado da rodada. Defensa y Justicia e Cerro Largo, ambos com quatro pontos cada um, duelam entre si e quem vencer tem chance de subir na tabela. O Vitória briga pela vaga nos Playoffs das oitavas contra o já classificado em primeiro Universidad Católica.>

>

O Atlético-MG só é eliminado em caso de vexame. O Galo disputa a liderança com o Cienciano na última rodada, tem três pontos a mais que o Caracas, terceiro colocado, e larga vantagem no saldo de gols (5 a -3). Para cair, o time de Cuca precisa perder por goleada e ver o time venezuelano criar placar para reverter o saldo.>

O Vasco vai disputar os playoffs, enquanto os já classificados Fluminense e Grêmio buscam a vaga direta nas oitavas. O Cruzmaltino ficou em segundo do Grupo G e enfrentará um dos terceiros colocados da Libertadores. Já os dois tricolores estão confirmados pelo menos na próxima fase e tentam avançar em primeiro de suas chaves. O Flu tem um confronto direto com o Once Caldas valendo a liderança, enquanto o Grêmio precisa vencer seu jogo contra o Sportivo Luqueño e torcer pro Godoy Cruz tropeçar para o Atlético Grau.>

SITUAÇÃO NA LIBERTADORES

Flamengo e Fortaleza perigam não avançar, mas só dependem de si próprios. Ambos estão em segundos de seus grupos (C e E, respectivamente) e confirmam a vaga nas oitavas em caso de vitória. Porém, podem cair caso tropecem.>

Inter ou Bahia se enfrentam para ver quem segue vivo —é um ou outro. Os dois brasileiros têm um confronto direto valendo vaga na chave F. Em segundo, o Colorado chegou à última rodada com um ponto a mais e leva a vantagem do empate, enquanto para o time de Ceni só interessa a vitória.>

Palmeiras, São Paulo, Botafogo confirmaram o passaporte para o mata-mata. Atual campeão, o Alvinegro carioca conquistou sua vaga nesta terça-feira (27), em segundo da chave A, enquanto os rivais paulistas se classificaram antecipadamente e em primeiro de seus grupos.>

BRASILEIROS NOS TORNEIOS DA CONMEBOL

Sul-Americana - Corinthians: eliminado - Cruzeiro: eliminado

Vitória: enfrenta o Universidad Católica às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (28) para confirmar 2º lugar no Grupo B



Grêmio: já classificado aos playoffs, briga pela vaga direta nas oitavas



Fluminense: já classificado aos playoffs, briga pela vaga direta nas oitavas



Vasco: classificado aos playoffs



Atlético-MG: enfrenta o Cienciano às 21h30 desta quinta-feira (29) podendo avançar até em 1º ou ser eliminado





Libertadores



Botafogo: classificado em 2º



Flamengo: enfrenta o Deportivo Táchira às 21h30 desta quarta-feira (28) podendo avançar até em 1º ou ser eliminado



São Paulo: classificado em 1º



Fortaleza: enfrenta o Racing às 21h30 desta quinta-feira (29) podendo avançar ou cair



Inter: briga com o Bahia às 19h valendo a classificação



Bahia: encara o Inter valendo a classificação



Palmeiras: classificado em 1º

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta