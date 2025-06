Jogo 13h

Tabu de 12 anos resiste, mas pode ser quebrado hoje pelo Fluminense no Mundial

O Palmeiras ameaçou e o Boca Juniors ficou muito perto de conseguir, mas a primeira vitória desde 2012 de um time sul-americano sobre um rival da Europa em Mundiais ainda não se concretizou.

Publicado em 17 de junho de 2025 às 11:38

Fluminense treina na Sports Ilustrated Arena, em Nova Jersey. Crédito: (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Dois times da América do Sul já tiveram a chance de derrubar europeus nos três primeiros dias da Copa do Mundo de clubes. Já é mais do que o número de os confrontos entre representantes destes continentes nas edições anteriores de Mundiais, em formato diferente.>

O Palmeiras não saiu do zero com o Porto, mas pressionou e desperdiçou chances de marcar. O empate na estreia deixou um gosto amargo no Alviverde justamente pela possibilidade que teve de sair do duelo com três pontos.>

Já o Boca Juniors abriu 2 a 0 e flertou com a vitória sobre o Benfica, só que acabou cedendo o empate mesmo com um jogador a mais. O time xeneize não aproveitou a vantagem e sofreu com gols de dois atletas argentinos, que comandaram a reação do time português em jogo quente e evitaram o fim da escrita.>

nesta terça-feira (17), os sul-americanos têm nova chance de quebrar o tabu, desta vez com o Fluminense. O Tricolor carioca encara o Borussia Dortmund às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium.>

A última vitória de um sul-americano sobre um europeu foi no Mundial de 2012, quando o Corinthians bateu o Chelsea e se sagrou campeão. Desde então, os gigantes da Europa levaram a melhor em seis duelos, com os times da América do Sul ficando fora de outras cinco decisões.>

Flamengo, Botafogo e River Plate também têm adversários da Europa pela frente na fase de grupos. Na próxima rodada, o Fla mede forças com o Chelsea, enquanto o Alvinegro encara o PSG. No jogo final, o River duela contra a Inter de Milão, e o Botafogo tem novo desafio contra europeu, contra o Atlético de Madri.>

O novo formato do Mundial permite que sul-americanos e europeus se enfrentem mais vezes. Antes, era apenas um representante da América do Sul por edição, e o embate com o campeão da Europa só ocorria na final. Agora, são seis times sul-americanos e 12 europeus na disputa entre 32 equipes do mundo.>

