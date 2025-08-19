Saída de casa de aposta foi planejada pelo Fla e inflou propostas de patrocínio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:20
O fim da parceria com a Pixbet pelo Flamengo não foi de última hora. Há meses o clube costurava o adeus e planejava o substituto de maneira ambiciosa. O movimento culminou com o contrato com a Betano, anunciado nesta segunda-feira (18) e que nesta terça-feira (19) será objeto de votação no Conselho Deliberativo do clube.
O acordo pelo espaço nobre do uniforme será o maior patrocínio máster da história do futebol brasileiro, na casa de R$ 250 milhões anuais.
A saída da Pixbet já era conversada e sempre foi tratada para acontecer de maneira pacífica.
A visão no Flamengo é que as questões financeiras não foram o ponto principal para o fim do contrato.
O entendimento é que o clube poderia dar um passo além não só em receita, mas também em ativação e projeção da marca. Saiu uma bet que opera nacionalmente e entrou outra com ambições globais.
Flamengo e Pixbet classificam o término antecipado como algo consensual. Uma vez definido o fim, o Flamengo fez questão de tratar o parceiro com toda a pompa.
O clube fez postagens de agradecimento nas redes sociais e atuou com um "obrigado, Pixbet" na camisa na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã.
Com o adeus anunciado aos quatro cantos, segundo o próprio Fla, em nota oficial, foram seis empresas interessadas em ocupar o espaço vago no uniforme: Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7K Bet, Betano e Bet Nacional.
Nos últimos dias, a disputa se acirrou entre Betano, Superbet e Sportingbet, mas o clube decidiu pela Betano pelos valores e por seu alcance global.
O último passo desse acordo ocorrerá nesta terça-feira à noite, na sede rubro-negra da Gávea. Uma reunião do Conselho Deliberativo apresentará os termos e detalhes da proposta da Betano.
Uma vez divulgado, o contrato será colocado em votação e precisa da aprovação da maioria para que a empresa de apostas seja oficializada como patrocinadora oficial do Flamengo.
BETANO TAMBÉM PATROCINA SÉRIES A, B E COPA DO BRASIL
A Betano já patrocinou o Atlético-MG e o Fluminense, mas nos últimos anos mudou a rota de seus investimentos e preferiu apostar nos naming rights de competições.
Atualmente, a empresa patrocina as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil. O Flamengo será o primeiro clube a ser patrocinado pela Betano após ela assumir estas competições.
A gerência global da empresa, porém, encara com naturalidade o investimento simultâneo nas duas pontas, segundo apurou o UOL.
Em países como Argentina, Grécia, Portugal e Romênia, por exemplo, a Betano já patrocina tanto clubes como competições.
