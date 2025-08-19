Seleção Brasileira

Neymar dentro, Vini Jr e Endrick fora: confira nomes na pré-convocação de Ancelotti

Técnico italiano divulga lista final na próxima segunda-feira, 25, para os duelos com Chile e Bolívia em setembro

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12:05

Neymar está presente na pré-lista de Ancelotti para partidas das Eliminatórias em setembro. Crédito: Raul Baretta/Santos

Carlo Ancelotti divulgará nesta segunda-feira, 25, sua segunda lista de convocados na seleção brasileira, para partidas das Eliminatórias em setembro, Antes disso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa aos clubes quais jogadores estão na pré-lista, que deve ser enviada à Fifa antes do anúncio oficial — caso haja lesões durante as partidas, suspensões e outro jogador precise ser chamado.

Enviada aos clubes nesta semana, Neymar é o principal destaque. O atacante do Santos aparece na pré-convocação de Carlo Ancelotti, depois de o treinador afirmar publicamente que contava com o camisa 10 assim que ele estivesse recuperado de lesão. Dorival Júnior, em fevereiro, chegou a convocá-lo, mas precisou cortá-lo da relação final após atacante se lesionar no Campeonato Paulista.

Além dele, o Marca, da Espanha, informou que Rodrygo e Éder Militão retornam à pré-lista. Nomes de confiança do técnico italiano no período em que ele esteve no Real Madrid, a dupla não esteve presente na primeira convocação de Ancelotti, em maio. Agora, existe a expectativa de que estejam na lista final.

Com a seleção já classificada à Copa do Mundo, a tendência é de que o técnico experimente novas peças no time — em especial dos clubes brasileiros. O Estadão apurou que o Corinthians teve jogadores selecionados por Ancelotti para a pré-lista. Na última, o goleiro Hugo Souza esteve entre os selecionados para as partidas contra Equador e Paraguai.

Além destes, Marcos Antônio (São Paulo), Kaio Jorge (Cruzeiro), Danilo e Vitinho (Botafogo) são outros nomes que, segundo o GE, estão na relação enviada aos clubes pela CBF. A tendência é que outros nomes do Brasileirão estejam nesta lista. Na primeira convocação, sete nomes do Brasil foram chamados por Carlo Ancelotti.

Dupla do Real Madrid fora

Além destes, duas ausências podem ser confirmadas da lista final de Ancelotti. Endrick e Vini Jr., dupla de atacantes do Real Madrid, não foram relacionados por Carlo Ancelotti na lista enviada aos clubes. A reportagem apurou que o jovem ex-Palmeiras se recupera de lesão muscular e não foi relacionado, enquanto o camisa 7, suspenso da próxima partida das Eliminatórias deve ser preservado.

Segundo informou o Marca, a decisão de não relacionar Vini Jr. se deve ao cenário em que a seleção brasileira se encontra para as próximas partidas. Já classificada, o Brasil enfrentará o Chile no próximo dia 4, no Maracanã — em que o atacante não poderá atuar. Na semana seguinte, viaja à Bolívia para enfrentar os donos da casa

