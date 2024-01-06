Ronaldo, Romário, Parreira e Galvão se despedem de Zagallo: 'Igual a Pelé'

SÃO PAULO - A morte de Zagallo, aos 92 anos, na noite de sexta-feira (5), comoveu o mundo do futebol. Ídolos de futebol que trabalharam com o ex-treinador, como Ronaldo, além do parceiro no tri em 1970 e no tetra mundial em 1994, Carlos Alberto Parreira, e do narrador Galvão Bueno, renderam elogios ao Velho Lobo, vencedor de quatro Copas do Mundo como técnico. Até mesmo Romário, que teve uma desavença com o técnico ao ser cortado da Seleção Brasileira antes da Copa de 1998, fez questão de engrandecê-lo: "Foi igual a Pelé", comparou.

Veja o que disseram personagens do futebol sobre a importância de Zagallo para o esporte.

Ronaldo: 'Foi um pai'

Ronaldo e Zagallo durante a Copa do Mundo de 1998 Crédito: Reprodução

Em publicação no Instagram, Ronaldo exaltou a grandeza de Zagallo e destacou a "trajetória extraordinária" e o "legado inigualável" do Velho Lobo. "O que ele representa para o mundo, para o esporte e para o país é de uma dimensão tão fora do comum que, hoje, com a sua partida, muitos falarão em fim de uma era. Direi diferente: sua era é eterna. Zagallo Eterno tem 13 letras."

"Sorte a minha que tive a sua direção em campo – sem dúvida alguma, meu melhor técnico – e a sua mentoria para além das quatro linhas --Mario Jorge também foi um pai pra mim".

"Obrigado, mestre. Te amo. Descanse em paz", concluiu na postagem.

Ronaldo participou com Zagallo das Copas do Mundo de 1994, 1998 e 2002, além dos Jogos Olímpicos de 1996. O jogador, então ainda chamado de Ronaldinho, vivia a fase áurea da sua carreira.

Em episódio marcante da carreira de ambos, o atacante sofreu uma crise nervosa na concentração, antes da decisão do Mundial de 1998, e teve de ser levado para atendimento em uma clínica. Zagallo chegou a escalar Edmundo, mas recuou quando Ronaldo apareceu no vestiário. "O Ronaldo chegou quase em cima da hora e já veio com meia, calção... pronto para jogar: 'Zagallo, não me tira dessa. Pelo amor de Deus, não me deixe de fora'", afirmou o ex-técnico. Foi atendido.

Só que nem Ronaldo nem o Brasil se acharam e tiveram uma atuação pífia. França, Zidane à frente, foi campeã fácil, por 3 a 0.

Romário: 'Igual a Pelé'

Romário toma posse como presidente do América (RJ) Crédito: Instagram/Reprodução

Ex-jogador e atual senador, Romário (PL-RJ) assumiu a presidência do América Football Club, tradicional clube carioca, com mandato de 2024 a 2026, neste sábado (6). Na chegada ao evento, o ex-atacante comentou sobre a perda. "Zagallo tem a mesma importância de um Pelé. Sempre foi muito vitorioso, deixou um legado importante para todos nós. Dia triste para o futebol".

"Todos sabem da minha relação com ele, na verdade a gente não tinha relação, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, tenho que admitir", completou Romário. Vale lembrar que o Velho Lobo, então técnico da Seleção Brasileira em 1998, se tornou desafeto do atacante após cortá-lo da Copa da França devido a uma lesão na panturrilha. "Vivi o futebol por anos e ele é um dos grandes ícones do nosso esporte, sempre representou muito bem nosso futebol e é um dos mais conhecidos do planeta. Tristeza muito grande, e vai ficar para sempre na nossa memória, como Pelé", completou o ex-jogador.

Parreira: 'Dia muito difícil'

Carlos Alberto Parreira e Zagallo durante a Copa do Mundo de 2006 Crédito: Instagram/Reprodução

Figura próxima de Zagallo, Carlos Alberto Parreira lamentou a morte do amigo. Parceiro do alagoano na conquista de duas Copas do Mundo, o carioca o colocou na primeira prateleira de ídolos do esporte mais popular do Brasil. "É um companheiro que vai deixar muita saudade, mesmo. Tanto no âmbito pessoal quanto para o futebol brasileiro, porque o Zagallo, sem dúvida nenhuma, e o Pelé são as duas maiores figuras da história do futebol brasileiro", disse.

"Hoje é um dia muito difícil, porque o Zagallo foi meu amigo por mais de 50 anos. Tudo o que eu aprendi no futebol eu agradeço a ele, por ter me ensinado, por ter compartilhado todo o seu conhecimento e a sua sabedoria", acrescentou.

Parreira trabalhou como preparador físico na Copa do Mundo de 1970, quando o Brasil conquistou o tricampeonato sob comando de Zagallo. No tetra, em 1994, foi a vez de Zagallo auxiliar o treinador Parreira como coordenador técnico.

Galvão: 'Zagallo é eterno'

Galvão Bueno disse que teve um ótimo relacionamento com Zagallo Crédito: Reprodução / Instagram

Galvão Bueno se emocionou ao falar sobre a morte de Zagallo, com quem construiu uma amizade ao longo de sua carreira como comunicador. "Muita dor, muita tristeza. Eu sempre tive um ótimo relacionamento com o Zagallo. Sempre tive uma admiração gigantesca pelo Zagallo, e o Zagallo sempre teve um respeito muito grande por mim", disse, em participação do programa É de Casa, da TV Globo.

Galvão também elogiou o papel de Zagallo como técnico: "O Zagallo pegou cinco camisas 10 e botou todos eles na Seleção de 70. Ele criou uma Seleção, sem nenhum questionamento, o maior time que já foi montado na história de futebol. Do meio pra frente foi como ele conseguiu juntar um monte de camisa 10 e botou todo mundo pra jogar. Zagallo é eterno".