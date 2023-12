Renato Gaúcho se aproxima de renovação com o Grêmio e pede grupo forte em 2024

Vice-campeão brasileiro com o Grêmio, Renato deixou claro que, para brigar com Flamengo e Palmeiras pelas principais competições, o time gaúcho vai precisar abrir o cofre a fim de trazer nomes de peso

"Temos que ir em busca de reforços para poder brigar de igual para igual com as principais equipes", disse o treinador durante a zona mista preparada para os convidados do ex-craque Zico que participaram nesta quarta do Jogo das Estrelas, no Maracanã.