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Negociação

Renato Gaúcho se aproxima de renovação com o Grêmio e pede grupo forte em 2024

Vice-campeão brasileiro com o Grêmio, Renato deixou claro que, para brigar com Flamengo e Palmeiras pelas principais competições, o time gaúcho vai precisar abrir o cofre a fim de trazer nomes de peso

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 18:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 dez 2023 às 18:06
Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, está insatisfeito com o nível do futebol brasileiro
Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, está insatisfeito com o nível do time Crédito: Lucas Uebel/GREMIO FBPA
A parceria entre Renato Gaúcho e Grêmio está muito perto de ter uma continuação para a temporada do ano que vem. O treinador disse que a renovação está bem encaminhada e aproveitou a presença da imprensa para dizer que cobrou um elenco mais forte para brigar por títulos em 2024.
"Temos que ir em busca de reforços para poder brigar de igual para igual com as principais equipes", disse o treinador durante a zona mista preparada para os convidados do ex-craque Zico que participaram nesta quarta do Jogo das Estrelas, no Maracanã.
Vice-campeão brasileiro com o Grêmio, Renato deixou claro que, para brigar com Flamengo e Palmeiras pelas principais competições, o time gaúcho vai precisar abrir o cofre a fim de trazer nomes de peso.
"De uma forma geral, a gente até entende a parte financeira. Mas se quisermos pensar grande, precisamos de um grupo forte", disse Soteldo e Dodi, ambos do Santos, reforçam a equipe para o ano que vem. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube gaúcho definiu a permanência de Everton Galdino e João Pedro, além da renovação com o goleiro Caíque.
As bases salariais para a permanência de Renato já estão definidas. A maior dúvida é em relação ao tempo de contrato. Por enquanto, a tendência é de que a renovação seja feita apenas por mais um ano.
"Renovar, ainda não está renovado. Falta comprar a caneta", brincou Renato antes de falar sobre o andamento da negociação. "Está tudo bem encaminhado e espero ficar lá por mais uma temporada", disse.

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