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Reforço

Atlético-MG anuncia contratação do meia Gustavo Scarpa

Nos últimos anos, o atleta passou por Palmeiras, Nottingham Forest-ING e Olympiacos-GRE. Vamos juntos, Scarpinha!", anunciou nas redes sociais o Atlético, que adquiriu o jogador em definitivo

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 20:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 dez 2023 às 20:27
O meia Gustavo Scarpa é o novo reforço do Atlético-MG para a temporada
O meia Gustavo Scarpa é o novo reforço do Atlético-MG para a temporada Crédito: Atlético-MG/Divulgação
Gustavo Scarpa será reforço do Atlético-MG nas próximas quatro temporadas. O clube mineiro anunciou nesta quarta-feira (27) a contratação do ex-meia do Palmeiras, que estava no Olympiacos, da Grécia, mas pertencia ao Nottingham Forest, da Inglaterra, como presente de Natal "atrasado" à torcida.
O clube brincou com a torcida dizendo que estava "garrado" (preso) no trânsito e se ainda queriam presente de Natal. A empolgação foi geral com a chegada do primeiro reforço para 2024
Antes de oficializar o acordo com o armador, contudo, ainda colocou uma imagem de uma pessoa vestida com a camisa do clube montando um cubo mágico que terminava com o símbolo do Atlético-MG. Scarpa é fã do brinquedo. Depois usou o rosto do jogador em ponto turístico de Minas Gerais.
"Scarpa é do Galo! A Massa pediu e nós atendemos! O meio-campista de 29 anos, melhor jogador do Brasileirão de 2022, assina com o clube até dezembro de 2027. Nos últimos anos, o atleta passou por Palmeiras, Nottingham Forest-ING e Olympiacos-GRE. Vamos juntos, Scarpinha!", anunciou o Atlético, que adquiriu o jogador em definitivo.
O clube inglês desejou sorte ao jogador nesta nova jornada. "O Nottingham Forest confirma que o empréstimo de Gustavo Scarpa ao Olympiacos será rescindido e que o clube chegou a acordo para uma transferência definitiva com o Atlético Mineiro", anunciou.
"O meio-campista brasileiro chegou ao Forest vindo do Palmeiras na temporada passada e fez 10 partidas na campanha 2022/23. No momento em que Gustavo inicia um novo capítulo em sua carreira, todos no clube lhe desejam felicidades para o futuro."

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