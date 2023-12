Fernando Diniz e Abel Ferreira disputam com argentinos o 'Rei da América'

O 38º prêmio 'Rei da América' é oferecido pelo jornal uruguaio 'El País'. Em 2022, o argentino Lionel Scaloni faturou a premiação

O treinador brasileiro Fernando Diniz e o português Abel Ferreira vão disputar domingo o 38º prêmio 'Rei da América' do jornal uruguaio 'El País', juntamente com os argentinos Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa e Luis Zubeldía.

Os dois terão adversários difíceis a superar porque Diniz foi campeão da Copa Libertadores com o Fluminense, Zubeldía faturou a Sul-Americana no comando da LDU (Liga Deportiva Universitaria) e Abel Ferreira somou mais um título brasileiro com o Palmeiras

No ano passado, Scaloni, campeão mundial com a Argentina na Copa do Catar, recebeu 107 dos 218 votos possíveis, superando Abel Ferreira (35) e Dorival Junior (28), então treinador do Flamengo.