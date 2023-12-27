Fernando Diniz e Abel Ferreira disputam com argentinos o 'Rei da América'

O treinador brasileiro Fernando Diniz e o português Abel Ferreira vão disputar domingo o 38º prêmio 'Rei da América' do jornal uruguaio 'El País', juntamente com os argentinos Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa e Luis Zubeldía.
Técnico da seleção argentina, Scaloni vai tentar ser eleito pelo segundo ano consecutivo. Bielsa, vencedor em 2009, quando dirigia o Chile, também vai tentar o segundo prêmio.
Os dois terão adversários difíceis a superar porque Diniz foi campeão da Copa Libertadores com o Fluminense, Zubeldía faturou a Sul-Americana no comando da LDU (Liga Deportiva Universitaria) e Abel Ferreira somou mais um título brasileiro com o Palmeiras
Renato Gaúcho, Fernando Batista, Gutavo Álvarez, Néstor Lorenzo, Daniel Oldrá, Jorge Fossati, César Farías, Gabriel Milito, Marcelo Broli e Jorge Almirón foram outros treinadores que receberam votação, segundo o 'El País'.
No ano passado, Scaloni, campeão mundial com a Argentina na Copa do Catar, recebeu 107 dos 218 votos possíveis, superando Abel Ferreira (35) e Dorival Junior (28), então treinador do Flamengo.