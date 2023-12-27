Fernando Diniz e Abel Ferreira disputam com argentinos o 'Rei da América'

Fernando Diniz e Abel Ferreira estão na disputa por premiação de melhor técnico da temporada Crédito: Lucas Merçon/Fluminense e Cesar Greco/Palmeiras

O treinador brasileiro Fernando Diniz e o português Abel Ferreira vão disputar domingo o 38º prêmio 'Rei da América' do jornal uruguaio 'El País', juntamente com os argentinos Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa e Luis Zubeldía.

Técnico da seleção argentina, Scaloni vai tentar ser eleito pelo segundo ano consecutivo. Bielsa, vencedor em 2009, quando dirigia o Chile, também vai tentar o segundo prêmio.

Os dois terão adversários difíceis a superar porque Diniz foi campeão da Copa Libertadores com o Fluminense, Zubeldía faturou a Sul-Americana no comando da LDU (Liga Deportiva Universitaria) e Abel Ferreira somou mais um título brasileiro com o Palmeiras

Renato Gaúcho, Fernando Batista, Gutavo Álvarez, Néstor Lorenzo, Daniel Oldrá, Jorge Fossati, César Farías, Gabriel Milito, Marcelo Broli e Jorge Almirón foram outros treinadores que receberam votação, segundo o 'El País'.