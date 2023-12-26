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Capixaba Savinho é alvo do Manchester City, diz jornal

O "Marca" informou que o atacante ex-Atlético Mineiro, que atualmente está emprestado no Girona, interessa ao clube de Pep Guardiola

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2023 às 18:56
Savinho vem se destacando no futebol espanhol
Savinho vem se destacando no futebol espanhol Crédito: Instagram @savinho/reprodução
O capixaba Savinho tem conquistado cada vez mais espaço no futebol europeu. O jovem atacante é um dos pilares do Girona, que faz campanha surpreendente no Campeonato Espanhol até o momento. Segundo o jornal espanhol "Marca", por conta das boas atuações, o jogador chamou a atenção de grandes clubes, com destaque para o Manchester City, da Inglaterra, treinado por Pep Guardiola. 
A jóia de 19 anos está apenas emprestada ao Girona nesta temporada. Ele pertence ao Troyes, da França, clube gerido pelo Grupo City, o que tornaria a negociação mais simples. Fato é que os ingleses não querem perder tempo e garantir a contratação, pois o interesse não é exclusivo: clubes da Alemanha e da Liga Inglesa também demonstraram interesse em contar com Savinho.
No entanto, a ideia ainda permanece sendo mantê-lo emprestado ao Girona até o final da temporada, onde é titular absoluto e destaque do time que disputa o título espanhol com o poderoso Real Madrid.

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