Capixaba Savinho é alvo do Manchester City, diz jornal

O "Marca" informou que o atacante ex-Atlético Mineiro, que atualmente está emprestado no Girona, interessa ao clube de Pep Guardiola

O capixaba Savinho tem conquistado cada vez mais espaço no futebol europeu. O jovem atacante é um dos pilares do Girona, que faz campanha surpreendente no Campeonato Espanhol até o momento. Segundo o jornal espanhol "Marca", por conta das boas atuações, o jogador chamou a atenção de grandes clubes, com destaque para o Manchester City, da Inglaterra, treinado por Pep Guardiola.