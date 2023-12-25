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Negociação à vista

André, do Fluminense, entra na mira do Manchester City, diz jornal

Volante se tornou alvo da equipe inglesa após chamar a atenção do técnico Pep Guardiola durante a final do Mundial de Clubes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 dez 2023 às 17:46

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 17:46

SÃO PAULO - André, jogador do Fluminense, entrou na mira do Manchester City após o confronto no Mundial de Clubes. O clube comandado por Pep Guardiola está interessado no brasileiro, que se tornou alvo da equipe inglesa para o futuro, segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo.
Após o Mundial, Fernando Diniz afirmou que Guardiola elogiou os jovens jogadores do Fluminense, com destaque para o volante de 22 anos.
André, volante do Fluminense
André fez 62 jogos pelo Fluminense na atual temporada Crédito: Divulgação
André revelou que recebeu uma proposta irrecusável de um time da Europa, mas optou por cumprir sua palavra com Fernando Diniz e permanecer no Fluminense até o final da temporada. Fulham e Liverpool apresentaram propostas pelo jogador ao longo de 2023, além do interesse do Barcelona, que observa o meio-campista há vários meses.
O volante fez 62 jogos pelo Fluminense na atual temporada, marcando um gol na vitória por 2 a 0 contra o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, e foi convocado por Diniz para a Seleção Brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. 
No Mundial de Clubes, o Manchester City venceu a equipe carioca na grande decisão por 4 a 0.

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