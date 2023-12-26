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Itália

Jornal coloca Gabigol e Vampeta entre maiores fracassos da Inter de Milão no século

Atacante do Flamengo fez um único gol em dez jogos pela Internazionale, enquanto ex-volante foi definido como 'festeiro'

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 05:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 dez 2023 às 05:44
O jornal italiano La Gazzetta dello Sport trouxe à tona, nesta segunda-feira, uma lista peculiar: os maiores fracassos que passaram pela Inter de Milão no século 21. Entre os nomes que se destacam nessa relação, estão os brasileiros Gabigol e Vampeta.
"Pesado e fora de ritmo, o brasileiro também pagou pelo ano conturbado no banco dos Nerazzurri, com três treinadores se revezando no comando do time, De Boer, Pioli e Vecchi. Um ano depois, foi emprestado ao Benfica, onde permaneceu apenas seis meses", definiu o periódico sobre o atacante.
Em coletiva, Gabigol valorizou o apoio do torcedor capixaba
Atacante do Flamengo fez um único gol em dez jogos pela Internazionale Crédito: João Barbosa
Esta não é a primeira vez que o veículo critica o atacante. No passado, não economizou palavras ao comparar sua passagem pela Itália com o coronavírus. "Gabigol partiu em um silêncio que vai além desse vírus que infecta milhares e os mantém trancados em casa", destacou o trecho de uma reportagem.
Contratado em 2016 por uma quantia significativa de 33,5 milhões de euros (R$ 180 milhões na cotação atual) do Santos, Gabriel Barbosa teve uma passagem apagada pelo clube italiano, com apenas dez jogos disputados e um gol marcado. Posteriormente, acabou sendo emprestado para o Flamengo.
O centroavante recuperou a confiança no clube carioca, onde já marcou 141 gols e conquistou uma coleção de títulos, incluindo dois Brasileiros, duas Libertadores e uma Copa do Brasil. Por sinal, o desempenho desde que voltou ao Brasil despertou o interesse do Corinthians, mas o dono da camisa 10 da Gávea segue nos planos da equipe de Tite para a próxima temporada.
Além de Gabigol, Vampeta, ídolo do clube do Parque São Jorge, é o outro brasileiro na lista dos "horrores" da Internazionale no terceiro milênio. O ex-jogador, que passou oito meses no time italiano em 2001, é descrito pelo La Gazzetta dello Sport como "festeiro". "Sua transferência teve o 'mérito' de trazer um certo Adriano (Imperador)", completou o jornal.
Veja os 11 maiores fracassos da Inter de Milão:
  1. Fabian Carini
  2. Sime Vrsaljko
  3. Nemanja Vidic
  4. Gonzalo Sorondo
  5. Vratislav Gresko
  6. Marcos Vampeta
  7. Yann M. Vila
  8. Ricardo Quaresma
  9. Antonio Pacheco
  10. Gabigol
  11. Diego Forlan
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