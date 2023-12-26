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Empolgado

De La Cruz elogia torcida do Flamengo e projeta encontro 'emocionante'

De La Cruz disse já conhecer o time rubro-negro e citou a expectativa para a estreia. Ele se apresenta no dia 8 de janeiro ao lado do elenco

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 19:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 dez 2023 às 19:28
De la Cruz, novo reforço do Flamengo
De la Cruz, novo reforço do Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação
Nicolás De La Cruz falou algumas palavras como jogador do Flamengo. Primeiro reforço para 2024, o uruguaio elogiou a torcida e relembrou um encontro marcante com a equipe.
De La Cruz disse já conhecer o time rubro-negro e citou a expectativa para a estreia. Ele se apresenta no dia 8 de janeiro ao lado do elenco.
"Já o enfrentei em algumas oportunidades, tive de conhecer. Acho que é um grande clube que tem uma grande torcida, sempre o acompanha. Espero me encontrar com essa gente, essa nação, como vocês dizem. Que nos apoiem porque vão vir coisas muito importantes", disse às redes do clube.
O meia encarou o Flamengo na final da Libertadores de 2019, em Lima, quando estava no River Plate. Ele relembrou a impressão que teve.
"Eu imagino que vai ser algo muito lindo, muito emocionante. Já joguei contra, acho que em Lima houve uma grande parte do Flamengo e também do River. Estavam os dois, mas se fizeram ouvir muito bem as duas tribunas. Agora tentarei, do outro lado, desfrutá-lo e esperamos eu possa viver e minha família possa desfrutar", disse o jogador. 

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