De La Cruz elogia torcida do Flamengo e projeta encontro 'emocionante'

De La Cruz disse já conhecer o time rubro-negro e citou a expectativa para a estreia. Ele se apresenta no dia 8 de janeiro ao lado do elenco

Nicolás De La Cruz falou algumas palavras como jogador do Flamengo. Primeiro reforço para 2024, o uruguaio elogiou a torcida e relembrou um encontro marcante com a equipe.

"Já o enfrentei em algumas oportunidades, tive de conhecer. Acho que é um grande clube que tem uma grande torcida, sempre o acompanha. Espero me encontrar com essa gente, essa nação, como vocês dizem. Que nos apoiem porque vão vir coisas muito importantes", disse às redes do clube.

"Eu imagino que vai ser algo muito lindo, muito emocionante. Já joguei contra, acho que em Lima houve uma grande parte do Flamengo e também do River. Estavam os dois, mas se fizeram ouvir muito bem as duas tribunas. Agora tentarei, do outro lado, desfrutá-lo e esperamos eu possa viver e minha família possa desfrutar", disse o jogador.