De La Cruz elogia torcida do Flamengo e projeta encontro 'emocionante'

De la Cruz, novo reforço do Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação

Nicolás De La Cruz falou algumas palavras como jogador do Flamengo. Primeiro reforço para 2024, o uruguaio elogiou a torcida e relembrou um encontro marcante com a equipe.

De La Cruz disse já conhecer o time rubro-negro e citou a expectativa para a estreia. Ele se apresenta no dia 8 de janeiro ao lado do elenco.

"Já o enfrentei em algumas oportunidades, tive de conhecer. Acho que é um grande clube que tem uma grande torcida, sempre o acompanha. Espero me encontrar com essa gente, essa nação, como vocês dizem. Que nos apoiem porque vão vir coisas muito importantes", disse às redes do clube.

O meia encarou o Flamengo na final da Libertadores de 2019, em Lima, quando estava no River Plate. Ele relembrou a impressão que teve.