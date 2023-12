Boa notícia

Projeto Social 'Família Antunes Coimbra' inaugura unidade em Vitória

Iniciativa é uma forma de homenagear a família de Zico, maior ídolo da história do Flamengo. Núcleo realiza as atividades em Gurigica

Francisco RIbeiro (à direita) é o organizador do projeto e trouxe um núcleo para o Espírito Santo. (Arquivo Pessoal)

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

Todo amante do futebol conhece o Zico, um grande jogador e ídolo da torcida do Flamengo. No entanto, nem todos sabem o nome completo do craque, que se chama Arthur. O sobrenome? Antunes Coimbra, que batiza o projeto social "Família Antunes Coimbra". A iniciativa atendia quatro estados (Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo), e no último dia 20 de dezembro foi inaugurado o núcleo de Vitória, localizado em Gurigica.

O projeto tem o intuito de formar cidadãos melhores, através da prática esportiva, ensinando valores e incentivando o estudo. O público-alvo são jovens e crianças de 8 a 15 anos que não tem condições de pagar uma escolinha de futebol para treinar. Lá, eles recebem o kit completo de graça: camisa, calção, meião e chuteira, e quem não estiver estudando, não pode jogar.

A ideia surgiu através de Francisco Ribeiro, amigo pessoal da família. "Como eu sei do exemplo como cidadãos, como craques dentro e fora de campo, eu pedi autorização para usar o nome e foi unanimidade, todos aceitaram que eu pudesse representá-los no Brasil inteiro", contou Francisco.

O projeto atualmente atende 30 crianças em uma quadra pública na comunidade de Gurigica. No entanto, uma quadra de society está sendo construída no bairro e em breve será a nova sede, podendo assim atender cada vez mais pessoas. Vale destacar que nenhuma empresa tem participação no 'Família Antunes Coimbra', apenas doações sustentam a iniciativa.

O núcleo do projeto em Vitória se chama Nando Antunes, em homenagem ao irmão mais velho de Zico, que foi jogador profissional do Santos, antiga equipe capixaba que atuava no bairro Aribiri, em Vila Velha.

"Além de uma família bem estruturada, o esporte também é uma ferramenta de transformação social, e é importante a gente ter esse olhar para essas comunidades porque esses jovens muitas vezes não tem oportunidades. Um projeto como esse visa justamente formar cidadãos para o mundo", explica Francisco, que reitera que o intuito principal não é formar jogadores de futebol.

