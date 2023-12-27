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Sem Negociação

Milton Neves não renova contrato e deixa a Band após 15 anos

Um acordo foi feito entre a empresa com a família de Neves. Ambos os lados entendem que o radialista não tem mais condições de trabalhar como fazia no passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 dez 2023 às 19:44

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 19:44

Milton Neves não renovou contrato com a Bandeirantes
Milton Neves não renovou contrato com a Bandeirantes Crédito: Acervo Pessoal
A Band e o apresentador Milton Neves decidiram, em conjunto, não renovar contrato. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (27) pela emissora e pelo jornalista à reportagem.
Um acordo foi feito entre a empresa com a família de Neves. Ambos os lados entendem que o radialista não tem mais condições de trabalhar como fazia no passado.
"Em comum acordo, Milton Neves encerra seu contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação neste domingo, 31 de dezembro. A Band agradece ao profissional, um dos maiores comunicadores da história do jornalismo esportivo brasileiro, por sua atuação brilhante ao longo dos últimos 18 anos", diz a nota da Band.
"Milton teve uma trajetória espetacular na empresa. Ele apresentou com maestria programas na TV como 'Terceiro Tempo', 'Gol: O Grande Momento do Futebol', 'Band Mania', 'Que Fim Levou?' e 'Domingo Esportivo', que alcançaram excelentes índices de audiência. O jornalista também mostrou sua genialidade no comando das jornadas esportivas da Rádio Bandeirantes e em seus comentários na BandNews FM", elogia a emissora.
"O Grupo reforça os laços de amizade, reconhecimento e gratidão ao apresentador e deseja ainda mais sucesso em seus próximos projetos", concluiu o comunicado.
Milton Neves começou sua carreira na TV como apresentador na Band, em 1999, após passagens como comentarista na extinta Rede Manchete (1983-1999). Em 2001, foi contratado pela Record. Em 2008, voltou à Band, onde estava desde então.
Nos últimos anos, Milton passou por problemas de saúde, especialmente após a morte de sua esposa, Lenice Neves, em 2020.

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