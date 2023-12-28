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Vasco confirma renovação do contrato do técnico Ramón Díaz

O treinador acertou novo vínculo até dezembro de 2025, com opção de renovação por mais duas temporadas

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 14:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 dez 2023 às 14:00
Ramón Diaz foi fundamental para manter o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro
Ramón Diaz foi fundamental para manter o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Leandro Amorim/Vasco
A direção do Vasco confirmou nesta quinta-feira (28) a renovação do técnico Ramón Díaz. Ele e seu filho, Emiliano, acertaram vínculo até dezembro de 2025, com opção de renovação por mais duas temporadas. O contrato anterior de ambos os argentinos se encerraria no fim de 2024.
"Seguimos juntos para colocar o Vasco da Gama onde realmente merece estar. O melhor está por vir", disse o treinador, em recado aos torcedores do clube carioca. Com o acerto, o Vasco mantém os auxiliares Osmar Ferreyra, Juan Romanazzi, o analista de desempenho Damian Paz e o preparador físico Diego Pereira.
Em breve comunicado, o Vasco avisou que o treinador já trabalha com o diretor de futebol, Alexandre Mattos, para buscar reforços para o time visando a temporada 2024. "Ramón e Emiliano trabalham junto à Alexandre Mattos na reformulação do elenco para anunciar nos próximos dias, através dos veículos oficiais do clube, os reforços que chegarão para somar na construção de um Vasco mais competitivo."
Sem indicar possíveis nomes ou posições em vista, o clube anunciou que a pré-temporada será realizada no Uruguai, a partir do dia 6 de janeiro. "Mais informações sobre o planejamento serão divulgadas nos próximos dias", informou a direção vascaína
O acerto entre clube e treinador vinha sendo negociado diariamente nas últimas semanas, após o fim do Brasileirão. Detalhes do contrato haviam adiado o acerto. As partes chegaram a um acordo nos últimos dias, permitindo o anúncio nesta quinta-feira, às vésperas do Ano Novo.
O técnico de 64 anos chegou ao Vasco em julho deste ano, quando o time ocupava a lanterna do Brasileirão. Em 24 jogos, ele levou o time a 10 vitórias, seis empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 50%. Antes, Díaz comandou o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

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