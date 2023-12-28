Neymar ganha cordão de R$ 2 milhões de influenciador investigado pela PF

O influenciador Bruno Aleksander, mais conhecido como Buzeira, presenteou o jogador Neymar com um cordão cravejado de ouro e prata, estimado em R$ 2 milhões, na madrugada desta quarta-feira (27).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o influencer deu um colar de ouro para o jogador, com os números 00 seguidos. Os dois brincaram sobre a situação, e Neymar agradeceu o amigo.

Neymar e colar Neymar recebe presente de influenciador Crédito: Reprodução/Instagram

O colar virou piada nas redes sociais, com muita gente dizendo que os números que estão neles são os dias em que Neymar não cometeu uma traição em seus relacionamentos.

Buzeira, vale lembrar, foi citado em operação da Polícia Federal sobre investigação de supostos jogos de loteria que fazia nas redes sociais, que contava com rifas e sorteios ilegais de artigos de luxo.

Além das atrações musicais confirmadas para o cruzeiro organizado por Neymar, como Péricles e MC Livinho, nomes como Virginia Fonseca, Zé Felipe e Rafaella Santos, irmã de Neymar, foram vistos embarcando no navio como convidados.

A embarcação passará por Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O navio tem capacidade para 4.000 hóspedes, terá simulador de Fórmula 1, o maior tobogã em alto mar do mundo.