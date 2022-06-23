Rasgou dinheiro e se arrependeu como o PVC? Veja o que diz o Banco Central

O comentarista esportivo Paulo Vinícius Coelho rasgou uma nota de R$ 20,00 ao vivo no programa "Troca de Passes" Crédito: Reprodução/Sportv

"Troca de Passes", do canal Sportv, após a O comentarista Paulo Vinícius Coelho Paulo se exaltou ao explicar os gastos do Flamengo com rescisões de treinadores recentes e rasgou uma nota de R$ 20 ao vivo durante o, do canal Sportv, após a derrota do Rubro-Negro para o Atlético-MG , na noite desta quarta-feira (22), no duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

PVC mostrando ao vivo o que a diretoria do Flamengo tá fazendo pic.twitter.com/yLPN3MmhaW — Zona Rubro-Negra (@ZonaRubroNegra) June 23, 2022

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e, após perceber o que havia feito, PVC se comprometeu a colar a cédula. A má notícia para o comentarista é que ele perdeu a quantia. Pelo menos esta é a disposição do Banco Central , responsável por emitir e controlar a circulação da moeda nacional.

O caso de PVC se enquadra, segundo o BC, no termo que engloba cédulas inadequadas à circulação , sem valor, por estar mutilada. Estas notas não possuem valorização porque não apresentam um fragmento com mais da metade do seu tamanho original - PVC rasgou a cédula ao meio.

Exemplo do Banco Central de cédulas rasgadas sem valor Crédito: Reprodução/Banco Central

Ainda segundo o Banco Central, cédulas nestas condições devem ser encaminhadas ao BC após serem entregues na rede bancária, que irá encaminhá-la para o descarte correto.

Caso a nota tenha mais da metade do tamanho original em um único fragmento, você (ou o PVC) pode trocá-la em qualquer banco por uma nova. Mas, se o pedaço da nota tiver menos da metade, a cédula deixa de ter valor e o prejuízo é certo. Colar a nota e repassá-la para terceiros também não é a atitude a ser adotada.

A lição que fica é que o momento atual da economia brasileira não permite perder centavos, quem dirá a quantia de R$ 20.

DESCULPAS E BOA AÇÃO

Arrependido do que fez, PVC pediu desculpas pelo ato e se comprometeu a doar dez vezes o valor da nota que rasgou no programa.

Promessa é dívida. Mais uma vez, meu pedido de desculpas pelo exagero. pic.twitter.com/jqseSJmZLL — PVC (@PVC) June 23, 2022