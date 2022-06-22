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Movimentações do rubro-negro carioca

Flamengo paga R$ 7,5 milhões de rescisão para Paulo Sousa e anuncia fim do contrato com Isla

Clube carioca pagou à vista valor da rescisão ao ex-treinador e sua comissão técnica

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 09:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2022 às 09:33
Paulo Sousa e comissão receberam à vista valor de rescisão contratual
Paulo Sousa e comissão receberam à vista valor de rescisão contratual Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo efetuou o pagamento da rescisão contratual de Paulo Sousa e sua comissão técnica. O valor total ficou na casa dos R$ 7,5 milhões e é referente aos sete profissionais. A demissão aconteceu no último dia 9 e o pagamento foi feito à vista pelo clube carioca.
Paulo Sousa foi quem recebeu a maior quantia, cerca de R$ 4,5 milhões. Os outros seis profissionais da comissão técnica custaram cerca de R$ 3 milhões aos cofres do Rubro-Negro.
O Fla agiu rapidamente e resolveu os imbróglios e, para encerrar o assunto, optou pelo pagamento à vista. Os últimos detalhes foram finalizados nesta segunda (20) e a transferência para os profissionais foi feita na terça (21).
A passagem de Paulo Sousa no Flamengo durou pouco mais de cinco meses. Foram 32 partidas: 19 vitórias, sete empates e seis derrotas. Ao todo, 59 gols marcados e 29 gols sofridos. O português deixou o clube após as derrotas para Fortaleza e Red Bull Bragantino.

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ISLA DE SAÍDA

Na tarde desta terça-feira (21), o clube oficializou a saída do lateral Mauricio Isla. A rescisão contratual aconteceu de forma amigável, visto que o jogador demonstrou interesse em defender a Universidad Católica (Chile).
Isla desfalcou o clube carioca na derrota para o Atlético-MG, no último domingo (19). O jogador sequer viajou com a delegação e foi para Santiago, no Chile, tratar da negociação com a Católica. Após o fim de semana, o lateral retornou com a situação resolvida.
Isla está de malas prontas para o Chile
Isla está de malas prontas para o Chile Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo liberou o jogador sem custos e a rescisão contratual foi assinada no início da tarde desta terça-feira (21). Isla esteve no Ninho do Urubu para arrumar seus pertences e se despedir dos companheiros rubro-negros.
O jogador chegou ao Flamengo em agosto de 2020 e, nestes dois anos de clube, disputou 83 jogos, marcou quatro gols e deu 12 assistências. Isla foi campeão do Brasileirão 2020, da Supercopa do Brasil 2021 e do Carioca de 2021.

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