Bruno Henrique fará cirurgia no joelho e deve desfalcar Flamengo por um ano

Bruno Henrique não deve voltar aos gramados em 2022 Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Na tarde desta segunda-feira (20), o Flamengo divulgou o diagnóstico da lesão de Bruno Henrique. Foi confirmada a ruptura de ligamentos no joelho direito, e o atacante vai precisar fazer cirurgia. O clube prevê que o jogador seja desfalque por um ano.

Bruno Henrique, 31, se lesionou na vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá e deixou os gramados chorando. Ele chegou a realizar um exame de imagem no dia 16, em que foi diagnosticado a lesão multiligamentar. No entanto, devido ao inchaço, não foi possível escolher o tratamento.

Em meio a isso, o atacante realizou novos exames na tarde desta segunda-feira e, com a confirmação do resultado, o Flamengo optou pelo tratamento cirúrgico. O prazo de recuperação também foi informado pelo clube e está estimado entre 10 e 12 meses. A cirurgia será realizada nos próximos dias.

Dessa forma, iniciando a recuperação de Bruno Henrique, o Flamengo se mantém disputando três competições: Copa do Brasil, Copa Libertadores e Brasileirão. O time rubro-negro volta a campo na quarta (22), contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.