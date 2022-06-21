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Aposta

Everton Cebolinha é o sopro de esperança do Flamengo 2022

Mesmo com retorno precoce ao Brasil após desempenho abaixo do esperado no Benfica, atacante tem potencial para sobrar no futebol brasileiro

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 02:00

Públicado em 

21 jun 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Everton Cebolinha chega em excelente hora ao Flamengo
Everton Cebolinha chega em excelente hora ao Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O cenário do Flamengo definitivamente não é o que estava no imaginário de sua diretoria para esta temporada: 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, técnico recém-chegado ao clube e time sob desconfiança para as fases decisivas da Copa do Brasil e da Libertadores. Entretanto, a tábua de salvação pode ter desembarcado no Ninho do Urubu e atende pelo nome de Everton Cebolinha.
Mesmo com um retorno precoce ao Brasil após duas temporadas com a camisa do Benfica, onde teve um desempenho abaixo do esperado, o atacante tem potencial de sobra para brilhar no futebol brasileiro e ser a aposta certa para recolocar o Rubro-Negro no caminho das vitórias.

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Em Portugal, Cebolinha acumulou números pouco expressivos. Foram 15 gols e 17 assistências em 95 jogos. O atacante teve média de 1 gol a cada 6 jogos. Pouco para quem teve um brilhante desempenho com a camisa do Grêmio e chegou ao Benfica indicado por Jorge Jesus, que assumia o comando do clube após passagem vitoriosa no Brasil.
A conta é simples. Jogador brasileiro que está bem no futebol europeu não volta ao seu país tão rápido. Cebolinha retorna ao Brasil porque não entregou na Europa o que se esperava dele. Porém, em um futebol que ainda está um degrau abaixo, o atacante tem tudo para voltar a ser protagonista.
Com Bruno Henrique lesionado e fora desta temporada, a chegada de Everton Cebolinha acontece em excelente hora. O jogador contratado inicialmente por 13,5 milhões de euros (R$ 73,7 milhões) será titular absoluto. Vai formar a dupla de ataque com Gabigol e será o fio de esperança que resta para uma retomada do Flamengo neste ano.
Porém, joga contra Cebolinha o longo tempo que terá que esperar para entrar em campo com a camisa rubro-negra. O atacante só poderá atuar depois do dia 18 de julho, quando será aberta oficialmente a janela de transferências. Nesta data, o Flamengo já vai ter disputado as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Resta a esse elenco e ao técnico Dorival Júnior conseguirem segurar as pontas e conquistar as classificações para poder ter um jogador decisivo há tempo de fazer a diferença.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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