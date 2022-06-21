Everton Cebolinha é o sopro de esperança do Flamengo 2022

Everton Cebolinha chega em excelente hora ao Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Mesmo com um retorno precoce ao Brasil após duas temporadas com a camisa do Benfica, onde teve um desempenho abaixo do esperado, o atacante tem potencial de sobra para brilhar no futebol brasileiro e ser a aposta certa para recolocar o Rubro-Negro no caminho das vitórias.

Em Portugal, Cebolinha acumulou números pouco expressivos. Foram 15 gols e 17 assistências em 95 jogos. O atacante teve média de 1 gol a cada 6 jogos. Pouco para quem teve um brilhante desempenho com a camisa do Grêmio e chegou ao Benfica indicado por Jorge Jesus, que assumia o comando do clube após passagem vitoriosa no Brasil.

A conta é simples. Jogador brasileiro que está bem no futebol europeu não volta ao seu país tão rápido. Cebolinha retorna ao Brasil porque não entregou na Europa o que se esperava dele. Porém, em um futebol que ainda está um degrau abaixo, o atacante tem tudo para voltar a ser protagonista.

Com Bruno Henrique lesionado e fora desta temporada, a chegada de Everton Cebolinha acontece em excelente hora. O jogador contratado inicialmente por 13,5 milhões de euros (R$ 73,7 milhões) será titular absoluto. Vai formar a dupla de ataque com Gabigol e será o fio de esperança que resta para uma retomada do Flamengo neste ano.