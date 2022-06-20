Reforço

Flamengo anuncia contratação de Everton Cebolinha

O atacante de 26 anos chega para reforçar o rubro-negro carioca por 13,5 milhões de euros, podendo chegar a 16 milhões caso metas sejam batidas. O vínculo será até 31 de Dezembro de 2026 e entra em vigor a partir de Julho de 2022

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 17:09

Agência FolhaPress

Everton Cebolinha é a sexta contratação do Flamengo na temporada Crédito: Flamengo/Divulgação
O Flamengo realizou o sonho de contratar Everton Cebolinha. A negociação chegou ao fim, o atacante assinou contrato com o clube carioca até dezembro de 2026 e foi anunciado nesta segunda-feira (20) nas redes sociais.
A novela para contratação de Cebolinha começou ainda em janeiro, no entanto, a penhora do Banco Central atrasou o negócio. Aparando as arestas desde então, Flamengo comprou 90% dos direitos econômicos do jogador por 13,5 milhões de euros -R$ 69,8 milhões. No entanto, a negociação pode chegar até 16 milhões, caso o atleta cumpra metas esportivas estipuladas.
O Flamengo condicionou o negócio ao pagamento em oito parcelas para o Benfica (POR). Internamente, a negociação não foi considerada fácil, visto que o clube carioca precisou convencer o atacante a retornar ao futebol brasileiro. No início, o jogador estava resistente, mas a apresentação do projeto mudou os planos.
Nos dias finais da negociação, Cebolinha já estava no Brasil e chegou ao Rio de Janeiro no último sábado (18) para assinar o contrato no Ninho do Urubu, onde fez as mídias para o anúncio oficial. Logo depois, o jogador retornou para Fortaleza para curtir os últimos dias de férias antes de se apresentar ao clube carioca.
Cabe destacar que o reforço só poderá atuar a partir do dia 18 de julho, ou seja, Cebolinha só disputará a Libertadores e a Copa do Brasil em caso de classificação rubro-negra.

