PSG atropela Real Madrid e chega na final da Copa do Mundo de Clubes

Time de Luis Enrique demorou menos de 10 minutos para marcar duas vezes sobre o Real. Fábian Ruiz marcou duas vezes e Dembélé e Gonçalo Ramos completaram com um cada.

O Chelsea FC que se cuide. Nesta quarta-feira (9), o time londrino demorou pouco tempo para perceber quem seria seu adversário na final do Mundial de Clubes da FIFA 2025.>

Com um primeiro tempo avassalador, o atual dententor do título da Liga das Campeões da UEFA, Paris Saint-Germain, aproveitou erros defensivos do Real Madrid para logo cedo abrir 2 a 0 antes dos 10 minutos de partida e ampliar ainda no primeiro tempo para 3 a 0, placar final da semifinal no estádio MetLife, em Nova York-Nova Jersey.>

O espanhol Fabián Ruiz marcou dois gols e Ousmane Dembélé marcou um, o 35º gol da temporada. Nas 24 partidas em que Dembélé marcou na temporada, o PSG jamais perdeu. Foram 22 derrotas, inclusive contra o Real, e dois empates. Entre os times de Madri, Real e Atlético de Madrid, a equipe parisiense marcou oito gols e não sofreu nenhum no torneio.>

O jogo

Antes mesmo do pontapé inicial, uma alteração teria grande impacto no Real Madrid e no desenrolar da partida. Sem Trent Alexander-Arnold vetado por lesão, Xavi Alonso fez mudanças para conseguir manter Gonzalo García em campo e permitir o retorno de Kylian Mbappé ao time titular. Com isso, o capitão Federico Valverde foi deslocado para a lateral direita em um 4-3-3. Expulso contra o Borussia Dortmund, Dean Huijsen foi substituído por Raúl Asencio.>

Do outro lado, Luis Enrique tinha dois desfalques: Willian Pacho e Lucas Hernández, expulsos contra o FC Bayern de Munique. Com isso, o técnico espanhol precisou promover Lucas Beraldo à titularidade. Após atuar duas vezes no Mundial saindo do banco de reservas, Ousmane Dembélé também ganhou vaga no time -- no lugar de Bradley Barcola.>

Os times mal se estudaram nos primeiros minutos e um avassalador PSG abriu 2 a 0. Antes dos gols, Courtois já havia feito duas defesas milagrosas. Primeiro, em chute colocado de Fabián Ruiz e, depois, em conclusão à queima-roupa de Nuno Mendes.>

A pressão impactou o Real, que logo cometeu erros imperdoáveis. Ao tentar cortar um cruzamento, Raúl Arsencio vacilou na frente de Dembélé, que roubou a bola na área e foi derrubado. Seria pênalti, mas a bola ainda sobrou para Fabián Ruiz marcar. Em seguida, foi a vez de Toni Rudiger errar na frente de Dembélé. O francês arrancou e tocou na saúda do goleiro para fazer 2 a 0 aos 9 minutos.>

Aos 24 minutos, o atropelamento seguiu. Hakimi e Dembélé tabelaram em contra-ataque. Já na área, Fabián Ruiz recebeu e tocou para fazer o terceiro. Enquanto o Real Madrid chegava com pouco perigo à área de Donnarumma, o PSG continuava a assustar. Por pouco, Kvaratskhelia não ampliou no fim da primeira etapa.>

Na volta da segunda etapa, o PSG passou a cadenciar o ritmo. Com 15 minutos, saíram Dembélé e Kvaratskhelia para a entrada de Gonçalo Ramos e Bradley Barcola. Pouco depois, Xavi Alonso tirou Asencio, Bellingham e Vini Júnior. Entraram Militão, Luka Modric e Brahim Diaz. Em sua despedida do Real, Modric foi mais uma vez muito aplaudido ao entrar em campo.>

Sem fazer muita força, o time parisiense chegava na cara do gol, mas não ampliava. No fim, em um lançamento para Hakimi, Bartola recebeu na área, driblou Militão e passou para Gonçalo Ramos. O português girou na área e chutou para fechar o placar. Na comemoração, ele homenageou o compatriota Diogo Jota.>

