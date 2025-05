Crise na CBF

Presidentes de federações pedem renovação do futebol brasileiro

Mensagem defende que é "preciso virar a atual página de judicialização e instabilidade" no futebol

Os presidentes de 19 federações estaduais assinaram manifesto em defesa da renovação do futebol brasileiro horas depois do afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).>

"É urgente enfrentar desafios estruturais que há anos limitam o potencial do nosso futebol. Precisamos de um calendário equilibrado, arbitragem profissionalizada, gramados de qualidade, segurança nos estádios e competições fortalecidas", diz o documento.>

Os dirigentes defendem o resgate da autonomia interna da CBF e afirmam que hoje ela está sufocada por uma estrutura centralizada e desconectada das instâncias "que compõem o ecossistema do futebol nacional".>

"A CBF precisa ser exemplo de governança, eficiência e transparência —e também precisa voltar a ser a casa de todos que constroem o futebol brasileiro, com um ambiente saudável, inspirador e descentralizado, em que cada um possa contribuir ativamente para a melhoria do esporte que constitui verdadeiro patrimônio nacional", afirma o documento, que não cita Rodrigues.>

As federações do Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo e Tocantins não assinaram o manifesto.>

O filho do ex-presidente da República José Sarney está rompido politicamente com o dirigente afastado. Alinhado à oposição, ele não integrou a chapa de reeleição, vencedora por aclamação, no dia 24 de março.>