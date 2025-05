Novidades

Presidente da CBF quer Estaduais menores, mas só sete cumprem meta

Novo presidente da CBF, Samir Xaud quer reduzir os Campeonatos Estaduais para até 11 datas. Neste momento, apenas sete competições cumprem a meta

Flamengo vence com goleiro herói, pênaltis polêmicos e cola no líder Palmeiras

Ancelotti planeja imersão no futebol brasileiro e contato com técnicos

"Nossa prioridade inicial é a adequação do calendário do futebol brasileiro. Assumo o compromisso de promover, entre outras medidas, a reorganização dos campeonatos estaduais para um calendário de no máximo 11 datas, sem comprometimento da qualidade e da sustentabilidade financeira dessas competições, disse Samir Xaud, novo presidente da CBF.>