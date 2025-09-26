Futebol

Pontuação da Bola de Ouro revela Raphinha longe do pódio

Dembélé, o campeão do prêmio, obteve 1.380 pontos, enquanto o brasileiro acumulou menos da metade

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17:33

Raphinha foi fundamental para a reação do Barcelona diante do PSG na Liga dos Campeões Crédito: Barcelona

A revista France Football divulgou nesta sexta-feira (26) a pontuação final da Bola de Ouro, premiação do melhor jogador da temporada, entregue na última segunda (22) a Ousmane Dembélé. O resultado mostra que o brasileiro mais bem colocado (5º), o atacante Raphinha, do Barcelona, ficou bem distante do pódio.

Dembélé, atacante francês do Paris Saint-Germain, teve 1.380 pontos, contra 1.059 de Lamine Yamal, atacante espanhol do Barcelona. Bem distantes ficaram o meio-campista português Vitinha, também do PSG (703), o atacante egípcio Mohamed Salah, do Liverpool (657), e Raphinha, com 620 pontos. Embora não fosse considerado favorito, alguns sites de apostas previam que ele ficaria em terceiro lugar.

Participam da votação cem jornalistas, um de cada um dos cem melhores países no ranking de seleções da Fifa. Cada um deles vota em dez jogadores, por ordem de preferência. São atribuídos 15 pontos ao preferido de cada eleitor, 12 ao segundo, e sucessivamente 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto. Dembélé foi a primeira opção de 73 eleitores, contra 11 que preferiram Yamal e 6 que optaram por Vitinha. Raphinha não foi a primeira escolha de nenhum dos eleitores.

Nesta sexta o Barcelona anunciou a ausência de Raphinha, lesionado na coxa direita, do jogo da próxima quarta (1º) pela Champions League contra o PSG, no estádio Olímpico de Montjuich. Curiosamente, Dembélé tampouco estará em campo, também por lesão na coxa direita. Outro desfalque do time francês é o zagueiro brasileiro Marquinhos. Em 2024, Rodri, meio-campista espanhol do Manchester City, teve 1.170 pontos, apenas 41 a mais que o brasileiro Vinicius Jr., atacante do Real Madrid.

Classificação da Bola de Ouro 2025

Ousmane Dembélé (França, Paris-SG), 1.380 pontos Lamine Yamal (Espanha, FC Barcelona), 1.059 pontos

Vitinha (Portugal, Paris-SG), 703 pontos

Mohamed Salah (Egito, Liverpool), 657 pontos

Raphinha (Brasil, FC Barcelona), 620 pontos

Achraf Hakimi (Marrocos, Paris-SG), 484 pontos

Kylian Mbappé (França, Real Madrid), 378 pontos

Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea), 211 pontos

Gianluigi Donnarumma (Itália, Paris-SG), 172 pontos

Nuno Mendes (Portugal, Paris-SG), 171 pontos



