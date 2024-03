Sufoco

Nos Pênaltis, Vasco bate o Água Santa e vai à 3ª Fase da Copa do Brasil

Cruz-Maltino sofreu contra o time paulista, arrancou empate nos acréscimos e só garantiu a classificação nas penalidades

Veggeti cobrou o pênalti decisivo e colocou o Vasco na Terceira Fase da Copa do Brasil. (Leandro Amorim/Vasco)

Foi mais na raça do que na técnica, com boa dose de sofrimento e sufoco, mas com a competência na marca do pênalti que o Vasco superou o Água Santa em São Januário e avançou à terceira fase da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (7). Após 3 a 3 no tempo regulamentar, o Gigante da Colina venceu o time paulista por 4 a 1 nas penalidades.

Galdames, Veggeti e Piton marcaram para o Vasco, enquanto Neilton, Robles e Luan Dias anotaram para o Água Santa. Nos pênaltis, Payet, Piton, Sforza e Veggeti foram precisos e garantiram o aproveitamento de 100% na marca da cal para o Gigante da Colina. Léo Jardim defendeu o pênalti cobrado por Robles e viu Bruno Mezenga acertar a trave: 4 a 1 Vasco.

O jogo foi marcado também por confusão dentro e fora do gramado. Logo após o terceiro gol do Água Santa, houve conflito entre torcedores. Alguns chegaram a jogar copos para dentro do campo. Após o gol de empate do Vasco, a briga generalizada foi nos gramados, com xingamentos e agressões de ambos os lados. João Victor foi expulso pelo lado do cruzmaltino. Neilton, pela equipe paulista.

O resultado garantiu ao Cruz-Maltino a premiação acumulada de R$ 5,4 mihões. O time carioca agora aguarda o sorteio para saber quem vai enfrentar na terceira fase da competição nacional. Sem tempo a perder, já vira a chave para o Carioca, mais precisamente para o duelo contra o Nova Iguaçu no próximo domingo (10), no Maracanã, às 18h30, válido pelo confronto de ida das semifinais do Estadual.

O Jogo

O Vasco entrou em campo dando indicações que se classificaria sem dificuldades, após abrir o placar logo aos três minutos. Payet recebeu pela esquerda, passou como quis pela marcação e chutou para a defesa de Ygor Vinhas. A bola sobrou para Galdames, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Depois, com mais de um minuto com a bola nos pés, Vegetti ampliou, aos 15. O artilheiro recebeu belo lançamento de Paulo Henrique e cabeceou com estilo para ampliar o marcador. Antes do fim do intervalo, Neilton recebeu belo passe de Luan Dias e descontou aos 47.

No segundo tempo, o Água Santa mostrou o motivo que o fez ser vice-campeão paulista em 2023. Aos 13, Luan Dias cobrou falta na cabeça de Robles, que ganhou de Medel para deixar tudo igual e deixar o estádio São Januário em silêncio. A apreensão era sentida nas arquibancadas, com mais de 17 mil vascaínos, com o jogo se aproximando dos pênaltis.

No entanto, o clima mudou aos 42, quando Ronald passou por Piton e colocou Luan Dias na cara do gol. O meia bateu na saída de Léo Jardim para fazer 3 a 2. A torcida do Vasco já deixava São Januário, quando aos 47, Payet colocou com maestria a bola na cabeça de Piton, que só desviou para o gol, levando a partida para as penalidades, vencida pelos donos da casa.

