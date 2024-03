Polêmica

Vale o Escrito? Jogador do Flamengo aluga mansão de bicheiro Bernardo Bello

O volante chileno Erick Pulgar recebeu visita da Polícia Civil por conta de uma operação contra o dono do imóvel, que tem fachada espelhada e a prova de balas

2 min de leitura min de leitura

Mansão alugada por Pulgar fica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. (Reprodução)

O Rio de Janeiro é conhecido por ser uma cidade onde os 'limites invisíveis' entre o crime e os cidadãos comuns não são muito respeitados. O volante chileno Erick Pulgar, do Flamengo, recebeu uma visita inesperada da Polícia Civil em sua casa. Motivo? A mansão, localizada na Barra da Tijuca, pertence a Bernardo Bello, um dos chefes do jogo do bicho na cidade carioca.

A Operação Ás de Ouros, que investiga o bicheiro, não está atrás do atleta flamenguista, mas a forma com que o aluguel é pago foi questionada pela polícia. Segundo as investigações, Pulgar alugou o imóvel com Tamara Garcia, filha do bicheiro Miro Garcia e ex-mulher de Bernardo. O volante envia mensalmente R$ 70 mil em espécie para Tamara, que é questionada se declara ou não os valores recebidos à Receita Federal.

Apesar disso, as investigações constataram que o atleta não cometeu nenhuma irregularidade no processo, e que o contrato de aluguel entre ele e Tamara Garcia está registrado em cartório.

À prova de balas

O imóvel que foi alvo de busca e apreensão é conhecido como "Casa de Vidro", pois tem uma fachada espelhada e é à prova de balas. Bernardo Bello, dono do imóvel, é foragido da Justiça desde novembro de 2022 e possui cinco mandados de prisão em aberto, por acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio.

O bicheiro ficou conhecido por participar da série "Vale o Escrito", do Globoplay, que conta a história e o funcionamento do submundo da contravenção no Rio de Janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta