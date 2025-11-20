No Alfredo Jaconi

Kaio Jorge faz dois, mas Cruzeiro só empata e perde chance de colar nos líderes

Cabuloso buscou o empate por duas vezes na partida e teve chances seguidas para virar no fim, porém esbarrou em tarde inspirada de Jandrei

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 18:32

Kaio Jorge marcou dois contra o Juventude, mas o Cruzeiro apenas empatou no Alfredo Jaconi Crédito: Lucas Bubols/Cruzeiro

O Cruzeiro passou a maior parte do tempo atrás no placar, mas não desistiu e empatou com o Juventude por 3 a 3 na tarde desta quinta-feira (20), em Caxias do Sul (RS), em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

Kaio Jorge, duas vezes, e Sinisterra fizeram os gols do Cruzeiro. Marcelo Hermes e Gabriel Taliari, também duas vezes, fizeram os gols do Juventude.

Com dois gols hoje, Kaio Jorge chega a 19 gols no Brasileirão 2025. O atacante da Raposa agora se isola na artilharia, deixando De Arrascaeta, do Flamengo, com 17 gols na vice-artilharia.

Já o gol de Marcelo Hermes, o primeiro da partida, foi com um chutaço que encobriu o goleiro Cássio. O gol deixou dúvida se o lateral quis mesmo fazer aquilo ou não.

Com o empate, o Cruzeiro vai a 65 pontos e segue em 3º lugar, seis pontos atrás do líder Flamengo.

Já o Juventude toma um banho de água fria no sonho de fugir do Z4. Os jaconeros seguem em 18º lugar, agora com 33 pontos, quatro pontos atrás do Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento.

O próximo confronto do Juventude é contra o São Paulo, no domingo, no Morumbi. No mesmo dia, o Cruzeiro recebe o Corinthians no Mineirão.

