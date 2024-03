Representando

Histórico! Após 24 anos, Seleção volta a ter dois capixabas na mesma convocação

Os atacantes Richarlison, do Tottenham, e Savinho, do Girona, foram chamados por Dorival Júnior. Última vez havia sido em 2000, com Carlos Germano e Sávio

Richarlison e Savinho são os dois capixabas que estão na lista de Dorival Júnior. (Vitor Silva/CBF e Rafael Ribeiro/CBF)

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

Saiu a primeira convocação de Dorival Júnior como treinador da Seleção Brasileira. A lista dos 26 jogadores que vão disputar os amistosos contra Inglaterra e Espanha em março foi revelada na tarde desta sexta-feira (1) e apresentou muitas novidades. Entre elas, os atacantes capixabas Richarlison, do Tottenham, e Savinho, do Girona.

A última vez em que o Espírito Santo foi representado por dois atletas em uma convocação da Seleção Brasileira foi há 24 anos. O goleiro Carlos Germano e o atacante Sávio foram chamados pelo então técnico do Brasil, Vanderlei Luxemburgo, para disputar a partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, no dia 28 de junho de 2000.

Agora, Richarlison e Savinho tem a missão de representar o Estado nas próximas partidas com a Amarelinha. O primeiro é velho conhecido da torcida brasileira. Foi o centroavante da Seleção na Copa do Mundo do Catar, em 2022, e é figura carimbada nas convocações. Já o Mateense é uma das novidades da primeira lista de Dorival. O atacante do Girona já atuou nas categorias de base do Brasil, mas nunca havia sido chamado para a equipe principal.

No entanto, com o destaque que vem tendo no futebol espanhol, o atacante foi lembrado pelo novo comandante e terá uma oportunidade de ouro.

O pombo também tem motivos para comemorar a convocação. Passou por uma fase muito ruim na carreira recentemente, e chegou a procurar ajuda psicológica. Porém, o momento recente de Richarlison é muito bom. São 9 gols marcados nos últimos 12 jogos pelo clube inglês. Apesar disso, o atacante se lesionou no último jogo e vai desfalcar sua equipe. Mesmo assim, foi convocado por Dorival, que garante que o jogador estará à disposição.

Outras novidades

Endrick liderou a caminhada do Palmeiras rumo ao título brasileiro em 2023. (Cesar Greco / Palmeiras)

Além dos capixabas, outros nomes chamaram a atenção nesta convocação. Rafael (São Paulo), Beraldo (PSG), Murilo (Palmeiras), Pablo Maia (São Paulo) e Endrick (Palmeiras) receberam as suas primeiras oportunidades na Seleção Brasileira. A convocação do atacante de 17 anos, do Palmeiras, era muito aguardada pelos torcedores por conta das boas atuações e pela expectativa criada em torno do futuro do jovem.

Outros nomes que já foram convocados em outro momento, mas que estão retornando ao time, também chamaram a atenção. Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo), Wendell (Porto), Andreas Pereira (Fulham), Douglas Luiz (Aston Villa), Raphinha (Barcelona) e Lucas Paquetá (West Ham), que volta a ser convocado após ficar afastado por conta das investigações relacionadas a esquemas de aposta.

