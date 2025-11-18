Goleiro brilha de novo, e Brasil elimina França nos pênaltis na Copa sub-17

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 14:17
Em mais uma noite épica do goleiro João Pedro, o Brasil venceu a França nos pênaltis por 4 a 3, após empatar por 1 a 1 com gol no fim do tempo regulamentar e se garantiu nas quartas de final da Copa do Mundo sub-17. João Pedro defendeu um pênalti com bola rolando e dois na decisão por penalidades. Ele já havia sido herói com três pênaltis defendidos contra o Paraguai na segunda fase.
As penalidades ainda tiveram outros três personagens brasileiros. Dell, o Haaland do Sertão, contou com a sorte ao bater, ver a bola ser defendida pelo goleiro, mas rolar para dentro do gol. Pietro, autor do gol do empate nos 90 minutos, perdeu sua cobrança, e Ruan Pablo, que havia perdido penalidade no tempo normal, fez o da classificação.
Com bola rolando, Himbert abriu o placar para a França após pênalti polêmico. O camisa 7 francês aproveitou rebote do goleiro João Pedro após cobrança de Batola. O Brasil perdeu um pênalti na reta final da partida, mas empatou com golaço. Ruan Pablo acertou o pé da trave em batida aos 37 da segunda etapa, mas a seleção evitou a derrota com bola rolando graças a uma pintura de Pietro.
O Brasil vai encarar Mali ou Senegal nas quartas de final da Copa do Mundo sub-17, na sexta-feira. As seleções africanas se enfrentam a partir das 12h45 (de Brasília).
O Brasil foi a campo com: João Pedro; Ângelo, Luis Eduardo, Luccas Ramon e Arthur Ryan; Zé Lucas, Tiago e Felipe Morais; Kayke, Ruan Pablo e Dell. A França teve como titulares: Jourdren; Batbedat, Nassoko, Lomet e Ounissi; Camara, Munongo e Lesueur; Himbert, Batola e Valero. Desafio logo cedo. Aos três minutos, Luis Eduardo caiu na área após cobrança de escanteio para o Brasil. O técnico Dudu Patetucci pediu desafio, uma vez que o árbitro não marcou o pênalti. O juiz foi ao monitor, mas manteve a decisão de campo.
A França abriu placar após pênalti polêmico. Aos 32, Camara invadiu a área pela esquerda, e o goleiro João Pedro saiu nos pés dele para dividir a bola. O árbitro marcou a penalidade, foi ao monitor revisar o lance e manteve a decisão. Na batida, Batola mandou no canto esquerdo, João Pedro defendeu, mas ela sobrou para Himbert empurrar para as redes. O goleiro e a trave salvaram a França no começo do segundo tempo. Ruan Pablo soltou a bomba rasteira em cobrança de falta na entrada da área, mas Jourdren espalmou. Na sobra, Luís Eduardo se jogou na bola e acertou o pé da trave.
João Pedro salvou o Brasil em seguida. Mounguegue saiu cara a cara com o goleiro brasileiro e tentou toque de bico. O brasileiro esticou a perna e fez a defesa. O Brasil perdeu um pênalti na reta final do duelo. Aos 35, Pietro ganhou disputa dentro da área, colocou o corpo na frente e foi derrubado por Diarrassouba. O árbitro foi ao vídeo e confirmou a marcação de campo. Na batida, Ruan Pablo mandou no pé da trave e viu ela sair.
O empate veio com um golaço aos 44. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Pietro do lado esquerdo. O camisa 17 armou a bomba e mandou no ângulo esquerdo de Jourdren, que nada pôde fazer. A França quis um pênalti nos acréscimos. O técnico francês desafiou uma possível obstrução de Gabriel Mec, mas o árbitro não mudou de decisão após ver as imagens.
Nos pênaltis, João Pedro começou seu show logo na primeira cobrança e parou chute de Camara. Depois, Dell contou com a sorte e colocou o Brasil na frente. Mounguegue, Luís Pacheco, Nassoko, Gabriel Mec e Ameline converteram na sequência. Pietro parou em defesa do goleiro Jourdren. João Pedro brilhou de novo em seguida. O goleiro foi para o lado certo e defendeu a batida de Leccese. Coube a Ruan Pablo bater cruzado e selar a classificação brasileira.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o