Futebol

Fluminense vence e deixa Flamengo na berlinda no Carioca

Clássico ficou paralisado por 45 minutos por conta da forte chuva no Rio de Janeiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 21:30

Canobbio em Fluminense x Flamengo Crédito: LEONARDO BRASIL / FLUMINENSE F.C.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em clássico marcado por uma paralisação de 45 minutos por conta da forte chuva no Rio de Janeiro neste domingo (25), o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 e deixou o Rubro-Negro na berlinda do Campeonato Carioca, já sem depender somente de si para escapar do torneio contra o rebaixamento.

Os gols -Serna e John Kennedy fizeram 2 a 0 para o Flu e Cebolinha diminuiu para o Fla. Todos os tentos aconteceram no segundo tempo.

Flu na liderança - O Tricolor assumiu a liderança do Grupo A da Taça Guanabara com nove pontos em quatro jogos. Restando duas rodadas, ficou em situação favorável para a classificação às quartas de final do Estadual. Os quatro primeiros de cada grupo se classificam.

Fla precisa ganhar e secar - Já o Rubro-Negro entrou em uma situação preocupante. Com um jogo a mais, soma apenas quatro pontos e está quinto no Grupo B, na zona que o coloca para disputar o quadrangular contra o rebaixamento. Ao Fla resta agora vencer na última rodada o Sampaio Corrêa e secar seus adversários da chave. Os dois últimos de cada lado vão para o "torneio da morte" onde o que menos pontuar cai para a Segunda Divisão.

Chuva paralisa a partida -A forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro forçou a paralisação da partida aos 9 minutos do primeiro tempo, quando o gramado do Maracanã já apresentava condições ruins e com muitas poças. Os jogadores retornaram para os vestiários e o jogo só foi retomado 45 minutos depois.

Presidente da Fifa homenageia campeões mundiais -Presidente da Fifa, Gianni Infantino marcou presença no Maracanã e, antes do clássico, homenageou campeões mundiais pela seleção brasileira com a entrega de réplicas do troféu da Copa do Mundo.

O jogo

O Fluminense iniciou a partida não se intimidando com o Flamengo e partiu para cima. O Tricolor era melhor, mas o jogo foi paralisado logo aos 9 minutos por conta da chuva. Porém, após os 45 minutos de pausa, o time das Laranjeiras seguiu se impondo diante de um Rubro-Negro sem o mesmo ímpeto do clássico contra o Vasco. O técnico Filipe Luís fez algumas alterações em relação à equipe que venceu o Cruzmaltino por 1 a 0 e elas não surtiram efeito. Léo Ortiz, por exemplo, que substituiu Léo Pereira, fez uma de suas piores partidas com a camisa do Fla.

Veio o segundo tempo e o Fluminense seguiu fazendo uma partida correta, abrindo o placar com Serna e ampliando com John Kennedy, aposta do interino Maxi Cuberas no lugar de Everaldo. No entanto, quando o Flamengo já se mostrava entregue, diminuiu em cobrança de escanteio com Cebolinha e voltou para o jogo, tornando o duelo emocionante nos minutos finais.

Com a segurança do goleiro Fábio e um espírito aguerrido na defesa, o Tricolor conseguiu se segurar e sair com a vitória do Maracanã.

Gols e lances

Andrew solta no limite -Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Léo Ortiz tenta atrasar a bola para Andrew, mas a bola para na poça e o goleiro teve que ser ligeiro, saindo e soltando a bola no limite para não agarrá-la fora da área.

Era para vermelho? - Aos oito, Allan deu uma entrada forte em Canobbio em meio à poça. Ele recebeu cartão amarelo, mas os jogadores do Fluminense cobraram vermelho.

Não valeu! - Carrascal balançou a rede aos 26 minutos para o Flamengo após receber lançamento de Pedro e bater bonito, de primeira. Porém, a arbitragem assinalou corretamente impedimento.

Inacreditável Futebol Clube -Samuel Lino perdeu um gol incrível, debaixo das traves, aos 34, quando Jemmes desviou bola cruzada em escanteio e ela sobrou livre para o atacante rubro-negro, que furou o domínio.

Defesaça de Andrew -Estreante da noite, Andrew fez uma defesa em chute de fora da área de Serna, aos 37.

Serna abre o placar para o Flu! -Logo aos 6 do segundo tempo, Ortiz errou passe e Santi Moreno puxou o contra-ataque. Ele deu uma bela enfiada para Serna, que invadiu a área pela esquerda e chutou forte, abrindo o placar para o Fluminense.

Carrasco do Fla, JK amplia -O Fluminense chegou aos 2 a 0 após cobrança de escanteio onde Emerson Royal dominou mal, Varela "dormiu" na trave direita e deu condições para John Kennedy bater de canhota e fazer o segundo gol tricolor.

Flamengo diminui - Aos 27, Luiz Araújo cobrou escanteio, Vitão subiu mais alto que todo mundo, cabeceou e Cebolinha resvalou na bola. Ela ainda desviou em John Kennedy antes de morrer no fundo do gol.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 FLAMENGO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Taça Guanabara (4ª rodada)

Data e hora: 25 de janeiro de 2025, às 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Auxiliares: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Perera

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: Guga, Canobbio, John Kennedy, Lima (FLU); Allan, Vitão (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Serna, aos 6 minutos do segundo tempo (FLU); John Kennedy, aos 20 minutos do segundo tempo (FLU); Everton Cebolinha, aos 27 minutos do segundo tempo (FLA)

Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana (Renê); Bernal, Nonato (Lucho Acosta) e Lima (Martinelli); Canobbio (Santi Moreno), Serna e John Kennedy (Everaldo). Técnico: Maxi Cuberas (interino).

Flamengo: Andrew, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro (Varela); Evertton Araújo, Allan (Erick Pulgar) e Carrascal (Plata); Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta