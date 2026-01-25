Home
>
Futebol
>
Fluminense vence e deixa Flamengo na berlinda no Carioca

Fluminense vence e deixa Flamengo na berlinda no Carioca

Clássico ficou paralisado por 45 minutos por conta da forte chuva no Rio de Janeiro

BRUNO BRAZ

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 21:30

Canobbio em Fluminense x Flamengo
Canobbio em Fluminense x Flamengo Crédito: LEONARDO BRASIL / FLUMINENSE F.C.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em clássico marcado por uma paralisação de 45 minutos por conta da forte chuva no Rio de Janeiro neste domingo (25), o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 e deixou o Rubro-Negro na berlinda do Campeonato Carioca, já sem depender somente de si para escapar do torneio contra o rebaixamento.

Recomendado para você

Clássico ficou paralisado por 45 minutos por conta da forte chuva no Rio de Janeiro

Fluminense vence e deixa Flamengo na berlinda no Carioca

Patrick Leonardo comandou vitória do Cobra-Coral sobre o Capixaba, no Robertão

Artilheiro faz 3 gols, Serra vence e assume liderança do Capixaba

Na zona de rebaixamento, Brancão Polenteiro sai de campo vaiado, enquanto o Forte segue no meio da tabela

Rio Branco VN e Forte empatam pelo Campeonato Capixaba

Os gols -Serna e John Kennedy fizeram 2 a 0 para o Flu e Cebolinha diminuiu para o Fla. Todos os tentos aconteceram no segundo tempo.

Flu na liderança - O Tricolor assumiu a liderança do Grupo A da Taça Guanabara com nove pontos em quatro jogos. Restando duas rodadas, ficou em situação favorável para a classificação às quartas de final do Estadual. Os quatro primeiros de cada grupo se classificam.

Fla precisa ganhar e secar - Já o Rubro-Negro entrou em uma situação preocupante. Com um jogo a mais, soma apenas quatro pontos e está quinto no Grupo B, na zona que o coloca para disputar o quadrangular contra o rebaixamento. Ao Fla resta agora vencer na última rodada o Sampaio Corrêa e secar seus adversários da chave. Os dois últimos de cada lado vão para o "torneio da morte" onde o que menos pontuar cai para a Segunda Divisão.

Chuva paralisa a partida -A forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro forçou a paralisação da partida aos 9 minutos do primeiro tempo, quando o gramado do Maracanã já apresentava condições ruins e com muitas poças. Os jogadores retornaram para os vestiários e o jogo só foi retomado 45 minutos depois.

Presidente da Fifa homenageia campeões mundiais -Presidente da Fifa, Gianni Infantino marcou presença no Maracanã e, antes do clássico, homenageou campeões mundiais pela seleção brasileira com a entrega de réplicas do troféu da Copa do Mundo.

O jogo

O Fluminense iniciou a partida não se intimidando com o Flamengo e partiu para cima. O Tricolor era melhor, mas o jogo foi paralisado logo aos 9 minutos por conta da chuva. Porém, após os 45 minutos de pausa, o time das Laranjeiras seguiu se impondo diante de um Rubro-Negro sem o mesmo ímpeto do clássico contra o Vasco. O técnico Filipe Luís fez algumas alterações em relação à equipe que venceu o Cruzmaltino por 1 a 0 e elas não surtiram efeito. Léo Ortiz, por exemplo, que substituiu Léo Pereira, fez uma de suas piores partidas com a camisa do Fla.

Veio o segundo tempo e o Fluminense seguiu fazendo uma partida correta, abrindo o placar com Serna e ampliando com John Kennedy, aposta do interino Maxi Cuberas no lugar de Everaldo. No entanto, quando o Flamengo já se mostrava entregue, diminuiu em cobrança de escanteio com Cebolinha e voltou para o jogo, tornando o duelo emocionante nos minutos finais.

Com a segurança do goleiro Fábio e um espírito aguerrido na defesa, o Tricolor conseguiu se segurar e sair com a vitória do Maracanã.

Gols e lances

Andrew solta no limite -Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Léo Ortiz tenta atrasar a bola para Andrew, mas a bola para na poça e o goleiro teve que ser ligeiro, saindo e soltando a bola no limite para não agarrá-la fora da área.

Era para vermelho? - Aos oito, Allan deu uma entrada forte em Canobbio em meio à poça. Ele recebeu cartão amarelo, mas os jogadores do Fluminense cobraram vermelho.

Não valeu! - Carrascal balançou a rede aos 26 minutos para o Flamengo após receber lançamento de Pedro e bater bonito, de primeira. Porém, a arbitragem assinalou corretamente impedimento.

Inacreditável Futebol Clube -Samuel Lino perdeu um gol incrível, debaixo das traves, aos 34, quando Jemmes desviou bola cruzada em escanteio e ela sobrou livre para o atacante rubro-negro, que furou o domínio.

Defesaça de Andrew -Estreante da noite, Andrew fez uma defesa em chute de fora da área de Serna, aos 37.

Serna abre o placar para o Flu! -Logo aos 6 do segundo tempo, Ortiz errou passe e Santi Moreno puxou o contra-ataque. Ele deu uma bela enfiada para Serna, que invadiu a área pela esquerda e chutou forte, abrindo o placar para o Fluminense.

Carrasco do Fla, JK amplia -O Fluminense chegou aos 2 a 0 após cobrança de escanteio onde Emerson Royal dominou mal, Varela "dormiu" na trave direita e deu condições para John Kennedy bater de canhota e fazer o segundo gol tricolor.

Flamengo diminui - Aos 27, Luiz Araújo cobrou escanteio, Vitão subiu mais alto que todo mundo, cabeceou e Cebolinha resvalou na bola. Ela ainda desviou em John Kennedy antes de morrer no fundo do gol.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 FLAMENGO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Taça Guanabara (4ª rodada)

Data e hora: 25 de janeiro de 2025, às 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Auxiliares: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Perera

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: Guga, Canobbio, John Kennedy, Lima (FLU); Allan, Vitão (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Serna, aos 6 minutos do segundo tempo (FLU); John Kennedy, aos 20 minutos do segundo tempo (FLU); Everton Cebolinha, aos 27 minutos do segundo tempo (FLA)

Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana (Renê); Bernal, Nonato (Lucho Acosta) e Lima (Martinelli); Canobbio (Santi Moreno), Serna e John Kennedy (Everaldo). Técnico: Maxi Cuberas (interino).

Flamengo: Andrew, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro (Varela); Evertton Araújo, Allan (Erick Pulgar) e Carrascal (Plata); Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

Leia mais

Imagem - Fluminense se reabilita em cima do Nova Iguaçu antes do clássico contra o Flamengo

Fluminense se reabilita em cima do Nova Iguaçu antes do clássico contra o Flamengo

Imagem - Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação

Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação

Imagem - Garotos do Botafogo vacilam e são derrotados pelo Sampaio Corrêa

Garotos do Botafogo vacilam e são derrotados pelo Sampaio Corrêa

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais