É hoje! Fluminense e Manchester City disputam a final do Mundial de Clubes

As duas equipes entram em campo nesta sexta-feira (22), às 15h, em busca do tão sonhado título

Fluminense e Manchester City fazem uma final de Mundial cercada de expectativa. (Lucas Merçon/Fluminense e Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

Chegou a hora da verdade. Fluminense e Manchester City se enfrentam pela final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa às 15h desta sexta-feira (21). A partida será exibida pela TV Gazeta. A equipe brasileira chegou na decisão após derrotar o Al-Ahly na semifinal por 2 a 0, e os ingleses chegaram com a vitória sobre o Urawa Red por 3 a 0.

Essa é a partida mais importante da história do Tricolor das Laranjeiras. O clube estreante na competição vai enfrentar o também estreante Manchester City, treinado por Pep Guardiola, um dos maiores treinadores de todos os tempos. Reunimos as principais informações sobre o duelo que vai definir o campeão do mundo de clubes. Confira.

Como chegam

Fluminense e Manchester City vivem as melhores fases de suas histórias. (LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC e Twitter/Reprodução)

O Fluminense vive a sua melhor fase. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, a equipe carioca conquistou a Libertadores da América de forma inédita, derrotando o tradicional Boca Juniors por 2 a 1 dentro do Maracanã.

Além disso, o clube realizou boas campanhas nos demais campeonatos que disputou e definitivamente se recolocou no topo do futebol brasileiro, principalmente por conta do bom desempenho que apresenta dentro de campo.

Já o Manchester City dispensa comentários. A equipe treinada por Pep Guardiola vem dominando o futebol inglês desde que o treinador assumiu, em 2016. Desde então, o clube conquistou 5 vezes o Campeonato Inglês, 4 vezes a Copa da Liga Inglesa, 2 vezes a Copa da Inglaterra e recentemente levantou a taça da Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez.

Além das conquistas, o que mais chama a atenção é o trabalho realizado pelo treinador espanhol a frente da equipe. O seu estilo de jogo baseado em muita posse de bola e agressividade na marcação encantam o mundo e o faz ser referência de bom desempenho.

Duelo de estilos

Fernando Diniz e Pep Guardiola tem estilos parecidos até a página dois. (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC e Amr Abdallah Dalsh/Reuters/Folhapress)

Fernando Diniz e Pep Guardiola são dois treinadores que gostam de ter a bola a maior quantidade de tempo possível. As semelhanças entre eles param por aí. Considerado o maior expoente do "jogo de posição", o treinador espanhol preza por uma equipe que ocupe os espaços de forma mais bem definida.

Já o treinador brasileiro é adepto de uma filosofia que o seu próprio oponente na final definiu como “escola brasileira de futebol”. É quase como uma oposição ao estilo de Guardiola. A equipe de Diniz acredita na liberdade dos atletas, que se agrupam no lado em que a bola estiver.

Escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Keno, Cano e Arias. Técnico: Fernando Diniz



Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Keno, Cano e Arias. Fernando Diniz Manchester City: Éderson; Walker, Ruben Dias, Stones e Gvardiol; Rodri e Kovacic; Grealish, Foden, Julian Álvares e Bernardo Silva. Técnico: Pep Guardiola

Teremos um campeão inédito

Fluminense e Manchester City conquistaram seus primeiros títulos continentais . (MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC e Molly Darlington/Reuters/Folhapress)

Não é possível cravar com certeza quem será campeão do Mundial de Clubes. O que se pode afirmar sem sombra de dúvidas é que o título estará nas mãos de uma equipe que nunca conquistou o troféu. Tanto Fluminense, quanto o Manchester City, nunca haviam conquistado o título de campeão continental até 2023.

Depois de bater na trave em 2008, o Tricolor voltou ao Maracanã para disputar a final da Libertadores e venceu o Boca Juniors por 2 a 1, na prorrogação. Os ‘Citzens’ também haviam desperdiçado uma oportunidade de conquistar a Liga dos Campeões em 2021, quando acabou derrotado pelo Chelsea na decisão. Somente este ano que a taça veio, após a vitória sobre a Inter de Milão na final por 1 a 0.

Retrospecto desfavorável no confronto América do Sul x Europa

Última decisão do Mundial entre brasileiros e ingleses foi na derrota do Palmeiras para o Chelsea por 2 a 1. (Adil Alnaimi/DiaEsportivo/Folhapress)

O Mundial de Clubes da Fifa começou a ser disputado em 2000. Desde então, são apenas 4 títulos conquistados por equipes da América do Sul contra 15 títulos de equipes da Europa. No duelo entre brasileiros e europeus, o retrospecto é de 4 vitórias europeias e 3 vitórias do Brasil na decisão. A última vez em que uma equipe sul-americana conquistou o título foi em 2012, quando o Corinthians bateu o Chelsea por 1 a 0.

Premiação

A motivação em conquistar o Mundial independe de quanto o campeão vai receber de premiação. No entanto, todo dinheiro que entra é bem-vindo aos cofres dos clubes, que tem gastos milionários todos os meses. A Fifa, que organiza a competição, divide o montante de 16,5 milhões de dólares (cerca de R$ 81,4 milhões) entre os 7 participantes. Logicamente, o vencedor fica com a maior fatia: 5 milhões de dólares (cerca de R$ 24,6 milhões).

