Dorival Júnior está liberado para estrear no comando do Flamengo

Dorival Júnior será o novo técnico do Flamengo Crédito: Ceará/Divulgação

O nome de Dorival Júnior, anunciado como novo treinador do Flamengo nesta sexta-feira (10), já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, ele está liberado para comandar o time rubro-negro do banco de reservas do Beira-Rio, sábado, em duelo com o Internacional, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após realizar um treinamento sob o comando de Mário Jorge, técnico do sub-20, em Atibaia, o elenco flamenguista desembarcou em Porto Alegre, local do primeiro contato entre jogadores e Dorival, na noite desta sexta. O novo treinador, portanto, não teve tempo de comandar nenhum treinamento.

Dorival Júnior estava no Ceará, clube no qual vinha realizando um bom trabalho, com 11 vitórias, três derrotas e quatro empates em 18 jogos. Procurado pelo Flamengo após derrota para o Red Bull Bragantino, ele aceitou substituir o português Paulo Sousa, demitido depois do acerto, no início da noite de quinta-feira.

O treinador de 60 anos iniciará sua terceira passagem pelo Flamengo. A primeira foi em 2012, quando ficou em 11º lugar do Brasileirão, antes de deixar o comando em março do ano seguinte. Na época, não chegou a um acordo com a diretoria sobre uma redução de 50% no valor de seu salário, em um momento no qual a prioridade do clube era reduzir gastos.

Já a última passagem se deu há quatro anos. Em 2018, Dorival Júnior assumiu temporariamente o cargo e saiu no final da temporada para dar lugar a Abel Braga, justamente no início da atual gestão do presidente Rodolfo Landim.