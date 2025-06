Com Raphinha de volta, Ancelotti mira classificação da Seleção para a Copa

Carlo Ancelotti vai comandar a Seleção Brasileira em casa pela primeira vez, e a partida pode carimbar o passaporte do Brasil para a Copa do Mundo de 2026.



Diante do Paraguai, na noite desta terça-feira (10), às 21h45, na Neo Quimica Arena, o treinador precisa mostrar um time em evolução aos torcedores que vão lotar as arquibancadas. E para isso conta com a volta de Raphinha ao time titular.



“Raphinha voltar é uma boa notícia para nós. Raphinha mostrou na última temporada que é um dos melhores jogadores neste momento. Vai nos ajudar muito. Necessitamos jogar bem para nos aproximarmos da classificação. A presença do Raphinha é muito importante”, declarou em entrevista coletiva.