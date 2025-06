Mercado da bola

Betis compra zagueiro capixaba Natan e Porto Vitória vai receber R$ 1,1 milhão

Clube formador de Natan, o Verdão tem direito ao mecanismo solidário da Fifa, na negociação entre Betis e Napoli

Publicado em 9 de junho de 2025 às 11:14

O Porto Vitória, clube formador do jogador, receberá cerca de R$1,1 milhão Crédito: Real Betis Balompié

O Real Betis, da Espanha, oficializou a compra do zagueiro capixaba Natan, que pertencia ao Napoli, da Itália. A negociação, que movimentou cerca de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 57,8 milhões), renderá frutos também no Espírito Santo. >

O Porto Vitória, clube formador do jogador, receberá cerca de R$1,1 milhão, graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa, que garante uma porcentagem da venda aos clubes que contribuíram para a formação do atleta entre os 12 e os 23 anos.>

O clube espanhol decidiu efetuar a compra do zagueiro, que veio emprestado pelo Napoli, após ótima temporada. Foram 31 jogos na LaLiga, contribuindo com um gol e uma assistência, e chegando pela primeira vez na final da Conference League. Com a rápida adaptação e postura de liderança em campo, Natan encantou a diretoria do Betis, que decidiu pela permanência do jogador logo após o fim da temporada.>

Trajetória

Natan começou sua trajetória no futebol no Porto Vitória, onde deu os primeiros passos até ser observado por grandes clubes. Posteriormente, se destacou nas categorias de base e no time principal do Flamengo, ganhando projeção nacional com atuações seguras e personalidade dentro de campo.>

>

Depois do sucesso no Rubro-Negro carioca, o zagueiro teve uma passagem importante pelo Red Bull Bragantino, onde amadureceu ainda mais e chamou a atenção do futebol europeu. Em 2023, foi vendido ao Napoli, da Itália, onde fez parte do elenco campeão italiano, embora com poucas oportunidades.>

Agora, aos 24 anos, Natan continuará brilhando , defendendo as cores do Betis, que busca fortalecer seu sistema defensivo para as próximas temporadas. O zagueiro será o segundo brasileiro no atual elenco da equipe espanhola, que também conta com o lateral-esquerdo Abner.>

A venda de Natan é celebrada no Porto Vitória não apenas como um retorno financeiro importante, mas como prova do bom trabalho de base realizado pelo clube capixaba.>

