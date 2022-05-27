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Rota definida

Maioria dos times brasileiros são favoritos nas oitavas de final da Libertadores

Das nove equipes brasileiras que iniciaram a competição, seis estão na fase de mata-mata, e apenas o Fortaleza não é favorito em seu duelo

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 15:55

Públicado em 

27 mai 2022 às 15:55
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Rota até a final da Libertadores já está definida
Rota até a final da Libertadores já está definida Crédito: Conmebol/Divulgação
A rota que leva à conquista da glória eterna em 2022 já está traçada. Em sorteio realizado no início da tarde desta sexta-feira (17), a Conmebol definiu os confrontos das oitavas de final e os cruzamentos até à final. Tudo indica que o futebol brasileiro vai manter sua hegemonia na competição continental.
Das 9 equipes brasileiras que iniciaram a Libertadores, seis estão classificadas para o mata-mata. Destas seis equipes, quatro avançaram na primeira colocação do grupo em que estavam e fazem o jogo decisivo em casa nas oitavas de final. Posso afirmar sem medo de ser feliz que quase todas são favoritas. Segue abaixo a análise jogo a jogo das equipes brasileiras nas oitavas

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  • FLAMENGO X TOLIMA 
    Os números do Flamengo na Libertadores são muito melhores do que o desempenho do time. A equipe rubro-negra conquistou  a classificação com boa dose de tranquilidade em um grupo com rivais bem abaixo de seu nível. A partir de agora os desafios serão mais difíceis, mas ainda assim o elenco comandado por Paulo Sousa é favorito diante do Tolima. A fase não é das melhores, porém suficiente para superar um rival irregular, que se classificou com três vitórias e dois empates. Foi capaz de vencer o Atlético-MG em pleno Mineirão e também de não, mesmo jogando em casa, não superar o desclassificado América-MG. Também se trata de um time irregular, mas de nível inferior ao Flamengo. 

  • PALMEIRAS X CERRO PORTEÑO 
    Atual bicampeão da Libertadores e dono da maior pontuação da fase de grupos desta edição, o Palmeiras é o time a ser batido. Encara um Cerro Porteño que não vence há três partidas na competição e se classificou aos trancos e barrancos. O Verdão chega com amplo favoritismo para esse duelo. O time do técnico Abel Ferreira vai passar por cima do adversário paraguaio e dó depois vai ter duelos mais difíceis no caminho. 

  • ATLÉTICO-MG X EMELEC 
    O Galo deixou pontos importantes para trás na fase de grupos da Libertadores. A derrota em casa para o Tolima e um empate com o América-MG deixam isso muito claro. É um time do qual muito se espera pelo potencial que tem, mas que sem questão de desempenho está deixando a desejar. Vai encarar um Emelec que só perdeu para o Palmeiras no seu grupo, mas que também perdeu a chance de somar mais pontos quando apenas empatou com o fraquíssimo Independiente Petrolero. O Atlétivo-MG passa de fase sem dificuldades. 

  • BOCA JUNIORS X  CORINTHIANS 
    Após dois confrontos válidos pelo Grupo E da Libertadores, Boca e Corinthians agora vão se enfrentar no mata-mata. Se os dois jogos podem ser um parâmetro para o que está por vir, melhor para o Timão, que venceu em casa por 2 a 0 e empatou em La Bombonera em 1 a 1. O time do Corinthians joga mais bola e possui leve vantagem sobre o rival. Mas para conseguir avançar às quartas de final vai precisar ter tranquilidade para não cair na pilha dos argentinos e frieza para suportar a pressão de uma torcida que canta os 90 minutos. O Boca de hoje tem muito mais camisa do que qualidade. O Timão já se mostrou melhor nos confrontos diretos até aqui e tem tudo para mostrar mais uma vez que tem mais time que os argentinos. 

  • FORTALEZA X ESTUDIANTES 
    Embalado pela classificação histórica na fase de grupo logo em sua primeira participação na Libertadores, o Fortaleza chega muito motivado para o mata-mata, mas vai encarar um osso duro de roer pela frente. O Estudiantes foi o primeiro colocado do grupo da morte desta edição e chega com moral para o duelo. Pesa a favor do Leão o fato de não perder há quatro jogos na competição. Vai ser um confronto muito difícil, mas o time argentino entrará em campo favorito. 

  • ATHLETICO-PR X LIBERTAD 
    Com campanhas praticamente idênticas no Grupo B, Athletico e Libertad passaram de fase com 10 pontos. Cada um obteve três vitórias, um empate e duas derrotas. Além de ambos marcarem oito gols. A única diferença foi que o time paraguaio sofreu 6 gols, e a equipe brasileira levou sete, fator que deu ao Libertad a primeira colocação do grupo. Nos confrontos entre eles, vitória do Furacão por 2 a 0 em casa, e vitória do Libertad por 1 a 0 nos seus domínios. Equilíbrio é o nome desse confronto, que para não ficar em cima do muro, aposto no Furacão.

FASES SEGUINTES

Nas quartas de final dois duelos nacionais devem acontecer: Palmeiras x Atlético-MG e Flamengo x Corinthians, o que já manda dois time brasileiros de volta para casa, mas também coloca outros dois nas semifinais. Do lado esquerdo do chaveamento há ainda a possibilidade de  termos a outra quarta de final disputada por Fortaleza e Athletico-PR. Sendo assim, ao menos um brasileiro ente Atlético-MG, Palmeiras, Fortaleza e Athletico-PR estaria garantido na final. 
Do lado direito do cruzamento, onde estão Flamengo e Corinthians, o rival mais difícil que terá de ser superado para que um dos dois esteja na final é o River Plate. O time argentino é o único capaz de fazer frente aos brasileiros nesta competição. Por isso, a chance de termos uma final brasileira pela terceira edição seguida é muito grande, o que consolidaria ainda mais a hegemonia do futebol brasileiro na América do Sul.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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