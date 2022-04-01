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Sorteio da Copa do Mundo do Catar foi cordial com o Brasil

Seleção Brasileira vai ter uma certa dificuldade, mas nada que a assuste na primeira fase. Porém, oitavas de final já deve reservar um grande adversário

Públicado em 

01 abr 2022 às 16:08
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Cafú foi o brasileiro convidado para participar do sorteio dos grupos e foi só sorrisos na cerimônia
Cafú foi o brasileiro convidado para participar do sorteio dos grupos e foi só sorrisos na cerimônia Crédito: Hamad I Mohammed/Reuters/Folhapress
Assim como Cafu era só alegria na cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar, nesta sexta-feira (01), a Seleção Brasileira tem muitos motivos para sorrir com o resultado que veio dos quatro potes. No Grupo G da competição, o Brasil vai enfrentar Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase do torneio, nada que amedronte os comandados de Tite.
Curiosamente a chave do Brasil no Catar é quase a mesma da Rússia. Após quatro anos, Sérvia e Suíça retornam ao caminho da Seleção. Ambas garantiram vaga na Copa na última rodada das Eliminatórias Europeias. Os sérvios venceram Portugal e os suíços golearam a Bulgária, deixando a Itália para trás.
Entretanto, Sérvia e Suíça não devem mostrar algo muito diferente do que o tradicional. Muita força física, defesa sólida e ataques esperando uma desatenção da defesa brasileira. Possivelmente o Brasil não conquiste vitórias elásticas. Serão jogos com um grau de dificuldade médio, então dá para apostar em vitórias mais modestas contra as seleções europeias. 
Último adversário do Brasil na primeira fase, Camarões é o rival que menos oferece risco às pretensões do Brasil. Líder de seu grupo na fase inicial das Eliminatórias Africanas, o confronto decisivo foi emocionante contra a Argélia. Os camaroneses perderam o primeiro jogo em casa e conquistaram a classificação no último lance da prorrogação do segundo jogo. 

VIDA DIFÍCIL A PARTIR DAS OITAVAS DE FINAL

Como o Grupo H ficou com Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana. Logo, europeus e sul-americanos devem avançar às oitavas de final e já estariam no caminho dos comandados de Tite. Aí sim a Copa começa para o Brasil. O primeiro confronto mata-mata será bem complicado e vai reservar fortes emoções. 
Nas quartas de final, Espanha, Alemanha e Croácia são possíveis adversárias do Brasil. Qualquer uma dessas equipes será um osso duro de roer.  Holanda, Argentina e Inglaterra pode cruzar o caminho da Seleção na semifinal. E França e Bélgica são candidatas à grande final.   

MOMENTO DO BRASIL

Uma das grandes verdades do futebol é que quem quer ser campeão não escolhe rival. O Brasil vem de um excelente momento nas Eliminatórias, mas sempre fica uma desconfiança pelo baixo nível da grande maioria dos adversários locais. Resta saber como o Brasil vai reagir perante às potências europeias. Se Sérvia e Suíça não preocupam tanto. Os possíveis rivais no mata-mata podem impor mais uma eliminação traumática. 
O Brasil não chega favoritíssimo ao título da Copa, como em outras oportunidades, chega como uma seleção que tem potencial e pode vir a ganhar. O que é bem diferente, e até pouco perante a história que a Seleção Brasileira construiu no futebol mundial. 

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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