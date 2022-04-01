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No Grupo G, Brasil encara Sérvia, Suíça e Camarões na Copa do Mundo do Catar

A Fifa realizou o sorteio dos grupos da Copa na tarde desta sexta-feira (01) em cerimônia que aconteceu em Doha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2022 às 14:22

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 14:22

Cafú tirou o nome do Brasil do pote no sorteio dos grupos da Copa do Mundo
Cafú tirou o nome do Brasil do pote no sorteio dos grupos da Copa do Mundo Crédito: Richard Callis/Fotoarena/Agência O Globo
 A Seleção Brasileira já sabe quais são os seus primeiros desafios na Copa do Mundo do Catar. Em sorteio realizado, pela Fifa, em Doha, capital do país do Oriente Médio, o Brasil ficou no Grupo G e vai enfrentar Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase do Mundial. 
A estreia do Brasil será contra a Sérvia no dia 24 de novembro. No dia 28, a Seleção enfrenta a Suíça, e no dia 02/12 enfrenta Camarões.
Com 45 pontos, a Seleção Brasileira fez história nas Eliminatórias ao alcançar a maior pontuação da história da competição. Uma realidade completamente diferente de seus adversários. A Sérvia só garantiu a classificação para a Copa na última rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias, ao vencer Portugal. Situação similar a da Suíça, que goleou a Bulgária em seu último jogo e ficou à frente da Itália para carimbar a vaga.  
Terceiro adversário do Brasil na Copa, Camarões garantiu a vaga no Mundial ao superar a Argélia em confronto emocionante na fase final das Eliminatórias Africanas.

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