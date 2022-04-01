No Grupo G, Brasil encara Sérvia, Suíça e Camarões na Copa do Mundo do Catar

A Seleção Brasileira já sabe quais são os seus primeiros desafios na Copa do Mundo do Catar. Em sorteio realizado, pela Fifa, em Doha, capital do país do Oriente Médio, o Brasil ficou no Grupo G e vai enfrentar Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase do Mundial.
A estreia do Brasil será contra a Sérvia no dia 24 de novembro. No dia 28, a Seleção enfrenta a Suíça, e no dia 02/12 enfrenta Camarões.
Com 45 pontos, a Seleção Brasileira fez história nas Eliminatórias ao alcançar a maior pontuação da história da competição. Uma realidade completamente diferente de seus adversários. A Sérvia só garantiu a classificação para a Copa na última rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias, ao vencer Portugal. Situação similar a da Suíça, que goleou a Bulgária em seu último jogo e ficou à frente da Itália para carimbar a vaga.
Terceiro adversário do Brasil na Copa, Camarões garantiu a vaga no Mundial ao superar a Argélia em confronto emocionante na fase final das Eliminatórias Africanas.