No Grupo G, Brasil encara Sérvia, Suíça e Camarões na Copa do Mundo do Catar

Cafú tirou o nome do Brasil do pote no sorteio dos grupos da Copa do Mundo Crédito: Richard Callis/Fotoarena/Agência O Globo

A Seleção Brasileira já sabe quais são os seus primeiros desafios na Copa do Mundo do Catar. Em sorteio realizado, pela Fifa, em Doha, capital do país do Oriente Médio, o Brasil ficou no Grupo G e vai enfrentar Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase do Mundial.

A estreia do Brasil será contra a Sérvia no dia 24 de novembro. No dia 28, a Seleção enfrenta a Suíça, e no dia 02/12 enfrenta Camarões.

Com 45 pontos, a Seleção Brasileira fez história nas Eliminatórias ao alcançar a maior pontuação da história da competição. Uma realidade completamente diferente de seus adversários. A Sérvia só garantiu a classificação para a Copa na última rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias, ao vencer Portugal. Situação similar a da Suíça, que goleou a Bulgária em seu último jogo e ficou à frente da Itália para carimbar a vaga.