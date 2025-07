1ª partida

Del Valle engole Vasco após expulsão, goleia e encaminha vaga na Sula

A partida, disputada na altitude de Quito, foi válida pela ida dos playoffs do torneio continental

O Independiente Del Valle engoliu um Vasco que atuou por 80 minutos com um jogador a menos, goleou por 4 a 0 e encaminhou a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. A partida, disputada hoje na altitude de Quito, foi válida pela ida dos playoffs do torneio continental.>

Carabajal, Mercado (duas vezes) e Spinelli marcaram para os donos da casa, que aproveitaram a expulsão de Piton no início do 1º tempo para encurralar a equipe de Fernando Diniz com uma overdose de cruzamentos para a área.>