Criança e adolescente da família de Mano Menezes morrem em acidente no RS

Enteados da filha do treinador do Grêmio estão entre as vítimas em carro que capotou em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul

Publicado em 17 de maio de 2025 às 19:08

RIO DE JANEIRO - Uma criança e uma adolescente da família do treinador Mano Menezes morreram em um acidente de trânsito, nesta sexta-feira (16), na BR 293, em Santana do Livramento (RS).>

O veículo em que Maria Sophia Dumoncel, 16 anos, e Arthur Dumoncel, 9, capotou na altura do km 303. Eles eram enteados da filha do técnico do Grêmio. Um homem de 42 anos, cujo nome não foi divulgado, também morreu no acidente.>

Mano Menezes foi liberado e não comandará o Grêmio contra o São Paulo, neste sábado (17) Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O treinador foi liberado pelo clube e não comandará a equipe na partida contra o São Paulo, neste sábado (17), no Morumbis.>

"Mano Menezes retorna a Porto Alegre nesta tarde para estar próximo à família. O auxiliar técnico Sidnei Lobo comanda a equipe no jogo da noite, contra o São Paulo, e o auxiliar James Freitas está a caminho de São Paulo para compor a comissão técnica", afirmou o clube gaúcho.>

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências ao técnico Mano Menezes, sua esposa Maria Inês, sua filha Camilla Menezes, o genro Álvaro Dumoncel e demais familiares pelo falecimento de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, em um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira. O clube estende solidariedade à mãe de Maria Sophia e Arthur, Mirela Gomez da Costa.">

