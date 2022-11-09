Confira onde assistir aos jogos da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

QUARTA-FEIRA (9)
- Coritiba x Corinthians
Local: Couto Pereira, Curitiba
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Fluminense x Goiás
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Avaí x Ceará
Local: Ressacada, Florianópolis
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Fortaleza x Bragantino
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 20h30
Transmissão: Premiere
- Juventude x Flamengo
Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Horário: 21h30
Transmissão: TV Gazeta e Premiere
- Atlético-GO x Athletico-PR
Local: Antônio Accioly, Goiânia
Horário: 21h30
Transmissão: Premiere
- Palmeiras x América-MG
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 21h30
Transmissão: Globo (SP) e Premiere
QUINTA-FEIRA (10)
- Botafogo x Santos
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Horário: 20h
Transmissão: Premiere
- Atlético-MG x Cuiabá
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 20h
Transmissão: Premiere
** A rodada teve abertura com São Paulo e Internacional, na terça-feira (8), e o clube gaúcho venceu por 1 a 0, jogando fora de casa.