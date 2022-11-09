  • Confira onde assistir aos jogos da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
Confira onde assistir aos jogos da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

A penúltima rodada do Brasileirão será decisiva para clubes que buscam vaga na Libertadores 2023 e marca o momento em que o campeão Palmeiras irá levantar a taça
Redação de A Gazeta

09 nov 2022 às 15:10

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 15:10

Gustavo Gómez, do Palmeiras Crédito: CESAR GRECO

QUARTA-FEIRA (9)

  • Coritiba x Corinthians
    Local: Couto Pereira, Curitiba
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Fluminense x Goiás
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Avaí x Ceará
    Local: Ressacada, Florianópolis
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Fortaleza x Bragantino
    Local: Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 20h30
    Transmissão: Premiere

  • Juventude x Flamengo
    Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Gazeta e Premiere

  • Atlético-GO x Athletico-PR
    Local: Antônio Accioly, Goiânia
    Horário: 21h30
    Transmissão: Premiere

  • Palmeiras x América-MG
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 21h30
    Transmissão: Globo (SP) e Premiere

QUINTA-FEIRA (10)

  • Botafogo x Santos
    Local:     Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere

  • Atlético-MG x Cuiabá
    Local: Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere
** A rodada teve abertura com São Paulo e Internacional, na terça-feira (8), e o clube gaúcho venceu por 1 a 0, jogando fora de casa.

