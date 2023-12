Confira imagens da concentração de tricolores em Vitória na final do Mundial

Fluminense foi derrotado por 4 a 0 para o Manchester City na final do torneio, mas os torcedores lotaram a Rua da Lama, em Jardim da Penha, para acompanhar a partida

O Fluminense foi derrotado por 4 a 0 para o Manchester City e acabou com o sonho da torcida de conquistar o Mundial de Clubes. Apesar de tudo, os tricolores de Vitória estiveram presentes em peso no conhecido ponto de concentração na Rua da Lama, em Jardim da Penha. Confira os registros do fotógrafo de A Gazeta Carlos Alberto Silva.