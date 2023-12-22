Misto de tristeza e orgulho define o torcedor do Fluminense em Vitória

Torcedores do Fluminense estiveram na Rua da Lama para assistir a final do Mundial de Clubes 2023 Crédito: Carlos Alberto Silva

Ponto conhecido de encontro dos torcedores do Clube das Laranjeiras, a Rua da Lama, em Vitória , ficou novamente lotada para a partida decisiva. Apesar da derrota, quem esteve lá apoiou a equipe em todo o momento, e cantaram orgulhosos após o apito final.

É o caso de Paulo Roberto, que está satisfeito com o ano do Fluminense. “Chegamos muito longe, não almejávamos isso nunca. Nem o tricolor mais otimista imaginou que a gente ia conquistar o que a gente conquistou, está de bom tamanho, em 2025 tem mais”, afirmou o torcedor, que destacou a presença do clube no primeiro Super Mundial.

Paulo Roberto (de branco) esteve presente com a família para assistir o jogo Crédito: Breno Coelho

No final do jogo, o sentimento era de orgulho e não de decepção. Para eles, chegar na final de um torneio desta relevância e disputar um jogo contra a melhor equipe do mundo é positivo, independente do resultado.

“Para mim eu já sou campeão. Só de ter ganhado a Libertadores já valeu o campeonato. O time europeu é muito superior ao time Sul-Americano sem dúvidas, os caras mostraram o que sabem fazer, então não teve jeito para o Fluminense”, analisou William Augusto.

William Augusto afirmou que o Fluminense entrou nervoso na partida Crédito: Breno Coelho

O time brasileiro tomou um gol muito cedo, frustrando a torcida e esfriando as esperanças. O torcedor Lucas Gaudio acredita que o psicológico foi fator determinante para a derrota elástica. “Eu acho que a gente não esperava um gol no início do jogo e isso acabou abalando o rendimento do time, embora logo a gente tenha acordado logo em seguida, mas a gente sabia que do outro lado era um time fatal”, afirmou.

Lucas Gaudio ressaltou que o investimento do Fluminense em 2023 foi muito menor do que a maioria das equipes no Brasil Crédito: Breno Coelho