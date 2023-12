Cabeça erguida

Misto de tristeza e orgulho define o torcedor do Fluminense em Vitória

Tricolor Carioca foi derrotado por 4 a 0 na final do Mundial de Clubes, mas a torcida presente na Rua da Lama, em Jardim da Penha, ficou satisfeita com a temporada do clube

Torcedores do Fluminense estiveram na Rua da Lama para assistir a final do Mundial de Clubes 2023. (Carlos Alberto Silva)

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

O sonho foi adiado. O Fluminense foi derrotado por 4 a 0 para o Manchester City e ficou com o vice-campeonato Mundial de Clubes da Fifa. Após tomar um gol com 40 segundos de jogo, o Tricolor não se recuperou e perdeu o título para os ingleses, que conquistaram um troféu inédito.

Ponto conhecido de encontro dos torcedores do Clube das Laranjeiras, a Rua da Lama, em Vitória, ficou novamente lotada para a partida decisiva. Apesar da derrota, quem esteve lá apoiou a equipe em todo o momento, e cantaram orgulhosos após o apito final.

É o caso de Paulo Roberto, que está satisfeito com o ano do Fluminense. “Chegamos muito longe, não almejávamos isso nunca. Nem o tricolor mais otimista imaginou que a gente ia conquistar o que a gente conquistou, está de bom tamanho, em 2025 tem mais”, afirmou o torcedor, que destacou a presença do clube no primeiro Super Mundial.

Paulo Roberto (de branco) esteve presente com a família para assistir o jogo. (Breno Coelho)

No final do jogo, o sentimento era de orgulho e não de decepção. Para eles, chegar na final de um torneio desta relevância e disputar um jogo contra a melhor equipe do mundo é positivo, independente do resultado.

“Para mim eu já sou campeão. Só de ter ganhado a Libertadores já valeu o campeonato. O time europeu é muito superior ao time Sul-Americano sem dúvidas, os caras mostraram o que sabem fazer, então não teve jeito para o Fluminense”, analisou William Augusto.

William Augusto afirmou que o Fluminense entrou nervoso na partida. (Breno Coelho)

O time brasileiro tomou um gol muito cedo, frustrando a torcida e esfriando as esperanças. O torcedor Lucas Gaudio acredita que o psicológico foi fator determinante para a derrota elástica. “Eu acho que a gente não esperava um gol no início do jogo e isso acabou abalando o rendimento do time, embora logo a gente tenha acordado logo em seguida, mas a gente sabia que do outro lado era um time fatal”, afirmou.

Lucas Gaudio ressaltou que o investimento do Fluminense em 2023 foi muito menor do que a maioria das equipes no Brasil. (Breno Coelho)

Ele destaca ainda o mérito do adversário. “Eu acho que o time sentiu um pouco o golpe no primeiro tempo e talvez tenham ficado perdidos, e como o City soube subir a marcação de uma forma muito inteligente, acabou comprometendo a nossa saída de bola. Fica a sensação de que lutamos, infelizmente tomamos quatro gols e ano que vem tem mais”, analisou.

