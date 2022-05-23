Com capixaba Savinho titular, Atlético-MG bate o Brasiliense no Kleber Andrade

O Atlético-MG venceu o Brasiliense por 1 a 0 no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira

Atlético-MG venceu o Brasiliense por 1 a 0 na noite deste domingo (22), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, em confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Titular, o capixaba Savinho, nascido em Vila Velha, deu o passe para o gol de Fábio Gomes.

Depois de ter vencido a primeira partida por 3 a 0 no Mineirão, o Galo entrou em campo com um time praticamente reserva. Nomes de peso do elenco atleticano, como Hulk e Zaracho, nem viajaram ao Espírito Santo. Mesmo poupando, o Galo construiu o placar com tranquilidade e dominou a partida.

O JOGO

A vitória por 3 a 0 na ida deu tranquilidade ao Atlético-MG, que desde os primeiros minutos controlou a partida, trocando passes no campo de ataque. O Brasiliense, porém, foi quem teve a primeira chance. Rafael errou na reposição e cedeu o escanteio. Na cobrança, cabeçada forte de Keyna, mas o goleiro atleticano se redimiu e segurou.

A primeira jogada do ataque atleticana veio com um cruzamento da esquerda de Rubens, que Sasha quase completou. E foi aos 15 minutos que o Galo abriu o placar. O capixaba Savinho fez boa jogada pela direita de ataque e cruzou para Fabio Gomes testar para o fundo das redes.

O Atlético quase ampliou aos 25. Depois de uma confusão dentro da área, a bola sobrou para Rubens chutar, mas a bola explodiu no poste do Brasiliense. Aos 36 foi a vez de Sasha tentar, batendo da entrada da área. Em dois tempos, porém, Sucuri fez a defesa.

O capixaba Savinho deu a assistência para o gol da vitória do Atlético-MG Crédito: Fernando Madeira

Sem pressa para aumentar o placar que, no agregado, já estava em 4 a 0, e com dificuldades de furar a defesa do Brasiliense, o Atlético trocava passes no campo de ataque. A equipe mineira teve total controla da partida, mas o primeiro tempo terminou mesmo em 1 a 0 para o time mineiro.

O segundo tempo começou sem novidades. O Atlético seguiu dominando a posse de bola no campo de ataque e comandou as ações do jogo. A primeira oportunidade veio aos 9, em cruzamento de Savinho para Eduardo Sasha. O atacante, sozinho na pequena área, dominou mal e perdeu a bola, que sobrou para Sucuri.

O Atletico apostava em jogadas pela lateral para tentar chegar ao gol adversários. Aos 16 minutos, Fabio Gomes recebeu um bom cruzamento da esquerda e cabeceou, mas Sucuri pegou. O ritmo da partida na segunda etapa era outro. Sem conseguir acompanhar o ímpeto atleticano, o Brasiliense se fechava na defesa e apostava em contra-ataques, que, quando saíam, eram rapidamente controlados pela zaga mineira. O Atlético, por sua vez, mantinha a posse da bola e tinha calma para tentar armar jogadas de ataque.

Aos 32, depois de bate e rebate na área, a bola sobrou para Fabio Gomes,que chutou forte. A bola explodiu na zaga e os jogadores atleticanos pediram um toque na mão do defensor, mas o árbitro mandou o jogo seguir.