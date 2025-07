Gerou polêmica

Chefe médico do Flamengo expõe De la Cruz em grupo "lesão crônica e irreparável"

Chefe do departamento médico comenta situação do uruguaio em grupo de WhatsApp com figuras da política rubro-negra: "Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição"

Publicado em 22 de julho de 2025 às 16:33

José Luiz Runco, chefe do departamento médico do Flamengo, disse que De la Cruz tem uma "lesão crônica, irreparável" e que o clube está "fazendo o possível", mas é "muito complicado". O volante foi ausência na lista de relacionados contra o Fluminense e está fora do jogo contra o Red Bull Bragantino.>

Delacruz em atuação pelo Flamengo contra o Santos Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Runco apontou ainda que uma possível venda do jogador só poderia acontecer caso "algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo". A declaração foi feita em um grupo de aplicativo de mensagens que contém conselheiros e membros da política rubro-negra, após ser questionado sobre o uruguaio.>

"Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já esteja afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo", diz Runco, em grupo de WhatsApp.>

A mensagem de Runco se espalhou e teve ecos nos bastidores da Gávea. Houve críticas pela forma que um "ativo" do Flamengo foi exposto. Alguns conselheiros acreditam que houve também uma movimentação política, uma vez que salientou ter sido uma contratação da gestão de Rodolfo Landim.>

De la Cruz atuou pela útlima vez contra o Santos, no último dia 16, quando foi acionado pelo técnico Filipe Luís no segundo tempo. Na Copa do Mundo de Clubes, atuou apenas contra o Bayern, quando entrou restante pouco menos de 10 minutos para a partida acabar.>

"A gente entende que ele teve um primeiro semestre muito bom, talvez a melhor no Flamengo. Só que depois de uma lesão traumática no mês de maio, que é inerente a qualquer atleta, ele infelizmente teve esse período de afastamento maior. Isso fez com que a gente, na tentativa de fazer com que ele tenha a mesma sequência, a gente optou por retirar nos próximos jogos, fazer um trabalho especializado com ele, para que ele conseguida ter um desempenho tão bom quanto teve no primeiro semestre", disse.>

A última vez que De la Cruz foi titular foi em maio, no clássico com o Botafogo, pelo Brasileiro. Na ocasião, ele foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo.>

