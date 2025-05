Segue vivo

Atlético Nacional vence, passa Internacional e embola grupo da morte na Libertadores

O Atlético Nacional fez valer a força de sua torcida em um lotado Atanasio Girardot, venceu o Internacional por 3 a 1 e embolou de vez o Grupo F da Libertadores

Série D: Rio Branco x Portuguesa terá transmissão com imagens pelo Youtube

O resultado deixou os colombianos com 6 pontos e na vice-liderança da "chave da morte", atrás apenas do Bahia, que tropeçou nesta quarta-feira (07), em casa, diante do lanterna Nacional-URU.>